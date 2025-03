Hinter den Kulissen wurde längst an den nächsten Transfers gearbeitet, um entstandene Lücken oder Schwachstellen zu beseitigen. Alles, was im Winter nicht geschafft wurde, wird ab jetzt für den Sommer geplant.

Die Bundesliga ist wieder in vollem Gange, das Januar-Transferfenster ist geschlossen. Doch die Vereine halten schon die Augen für den Sommer offen. Wir blicken auf die wichtigsten Gerüchte.

+++ 25. Februar, 12:20 Uhr: AS Rom kämpft offenbar um Mats Hummels +++

Spannendes Detail: Taffarel, früher Weltmeister-Keeper der "Selecao", ist auch Torwarttrainer des FC Liverpool. Santos' Vertrag in Frankfurt läuft noch langfristig bis zum Sommer 2030.

In der laufenden Saison kommt Banzuzi auf 30 Pflichtspieleinsätze in denen er drei Tore sowie sechs Vorlagen besteuern konnte.

Da Leuven auf weitere und vor allem höhere Angebote hoffe, gab es mit dem BVB bislang keine Einigung. Weitere Interessenten sind die AS Monaco und West Ham United.

Laut dem niederländischen "Telegraaf" hat der BVB bereits ein konkretes Angebot für Ezechiel Banzuzi vom OH Leuven abgegeben. Der zentrale Mittelfeldspieler hat noch einen Vertrag bis 2026 und einen geschätzten Marktwert von fünf Millionen Euro.

Wie es in dem Bericht heißt, soll das Verhältnis zwischen Verein, Fans und dem Franzosen irreparabel beschädigt sein. Hernandez ist ein Gesicht für den sportlichen Absturz der Rossoneri, die in der Serie A nur Platz neun belegen.

Ist die Zeit von Theo Hernandez bei der AC Mailand abgelaufen? Offenbar will Milan den Franzosen loswerden. Wie die "Gazzetta dello Sport" berichtet, soll Hernandez nach der laufenden Saison abgegeben werden. Der Vertrag des Außenverteidigers läuft noch bis 2026.

Comans Vertrag in München läuft noch bis zum 30. Juni 2027. Als Interessent wird im Bericht Premier-League-Klub FC Arsenal genannt, aber auch ein Wechsel in die finanzstarke Liga Saudi-Arabiens sei denkbar.

Daher will der Rekordmeister Coman dem Bericht nach im Sommer 2025 unbedingt verkaufen. Während die Bosse vor rund einem Jahr noch 70 Millionen Euro Ablöse gefordert haben sollen, wären die Bayern nun wohl schon bei der Hälfte dieser Summe gesprächs- bzw. verkaufsbereit.

Laut "Sport Bild" gehört auch Flügelflitzer Kingsley Coman zu den Verkaufskandidaten an der Säbener Straße. Gegen den Franzosen spricht einerseits sein sehr hohes Gehalt und andererseits auch noch die Verletzungsanfälligkeit.

Dem Bericht nach dürfte Cherki im Sommer auch noch etwas günstiger werden, für rund 20 Millionen Euro soll er dann zu haben sein. In Lyon läuft sein Vertrag noch bis zum Sommer 2026.

Nun könnte sich laut "Sportbild" im Sommer 2025 ein erneuter Angriff gleich mehrerer Bundesligisten auf den Offensivspieler andeuten. Demnach haben neben den Dortmundern wohl auch Bayern München und Bayer Leverkusen Interesse an Cherki.

Am letzten Tag des Winter-Transferfensters soll ein Wechsel von Rayan Cherki zu Borussia Dortmund noch gescheitert sein. Sein Klub Olympique Lyon dürfte sich nicht an die Abmachung gehalten haben, dass der 21-Jährige für 22,5 Millionen Euro wechseln dürfe.

Neben PSG sollen auch Barcelona und der FC Liverpool Interesse an einer Verpflichtung des 30-Jährigen haben.

Neben PSG bringt "Sky" auch Arsenal mit Kimmich in Verbindung. Demnach hätten die Londoner ihr Werben um den Bayern-Star zuletzt intensiviert und ihm ein konkretes Angebot vorgelegt. Das sei auch ein Grund, weshalb Kimmich mit seiner Zusage an Bayern solange zögere.

Die Franzosen wären eines der Teams in Europa, die sich das Gehalt von Kimmich von ungefähr 20 Millionen Euro leisten könnten und wären laut dem Bericht bereit, ihn damit zu einem der Top-Verdiener im Klub zu machen.

PSG hat in den letzten Jahren immer wieder ablösefreie Topstars verpflichten können. Angefangen mit Lionel Messi im Jahr 2021. Joshua Kimmich könnte mit seiner Erfahrung eine wichtige Komponente in die sonst sehr junge Pariser Mannschaft bringen.

Das zurückgezogene Vertragsangebot des FC Bayern an Joshua Kimmich lässt andere Top-Klubs aufhorchen. Wie die "Sport Bild" berichtet, hat Paris Saint-Germain konkretes Interesse am DFB-Kapitän.

Bleibt Mats Hummels bei der AS Rom? Kehrt er nach Deutschland zurück? Oder hört er gar ganz auf? Wie die "Repubblica" berichtet, zieht es ihn zurück in die Heimat, es gebe aktuell "keine Anzeichen", dass er seinen im Sommer auslaufenden Vertrag verlängere.

Fest steht aber: Der Ex-Nationalspieler wird sich erst im Sommer entscheiden, wie es weitergeht. Dabei spielt auch sein Sohn Ludwig eine große Rolle, wie er erst im Januar betonte.

Fest steht aber offenbar auch: Die Roma will um den Abwehrspieler kämpfen, wie andere italienische Medien zuletzt berichteten.

Denn unter dem neuen Trainer Claudio Ranieri spielt Hummels eine deutlich größere Rolle als vorher in den ersten Wochen in Rom. "Hummels ist für mich unverzichtbar. Er ist ein Monument", sagte Ranieri. Das letzte Wort scheint also noch nicht gesprochen.