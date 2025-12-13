Einem Fußballverein aus Sachsen wird ein Rasen, der dem auf Schalke ähnelt, zum Verhängnis. Nun musste der Präsident Insolvenz anmelden.

Schlechter hätte es für den SSV Kulkwitz wohl kaum laufen können. Für den kleinen Fußballverein aus Sachsen wurde ein neuer Fußballplatz zur finanziellen Katastrophe, ist der Klub doch inzwischen insolvent.

1920 wurde der SSV Kulkwitz gegründet, aktuell zählt er 74 Mitglieder. Nachdem im Jahr 2015 der alte Platz ob regelmäßiger Überflutungen abgerissen werden musste, wurde nur ein Jahr später das neue Spielfeld am Rande von Leipzig eröffnet – und wurde seither zum Fass ohne Boden.

Beim Amtsgericht Borna hat Vereinspräsident Jens Luckner inzwischen Insolvenz angemeldet. "Es ging nicht mehr. Wir haben mit Privateinlagen ausgeholfen", sagte er im Interview mit der "Bild": "Die ganze Soße hat fast 800.000 Euro gekostet. Ein Nonsens, der seinesgleichen sucht."

Wie aber konnte es dazu kommen? Schon damals hatte der Klub vor den Folgekosten des neuen Rasens gewarnt, die Stadt – als Eigentümer für die Anlage verantwortlich – entschied sich dennoch für einen Hightech-Platz mit eigenem Bewässerungssystem.