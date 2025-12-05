- Anzeige -
FC Bayern München: Kritik an Leon Goretzka - Sportdirektor Christoph Freund reagiert

  • Aktualisiert: 05.12.2025
  • 11:14 Uhr
  • Tobias Wiltschek

Bayerns Sportdirektor Christoph Freund hält eine Lobrede auf Leon Goretzka, der zuletzt wieder stärker in die Kritik gerät. Die Zukunft des Nationalspielers in München bleibt dennoch unklar.

von Tobias Wiltschek

Nach den eher bescheidenen Auftritten wurde zuletzt wieder häufiger Kritik an Leon Goretzka geäußert.

Der Nationalspieler des FC Bayern wirke im Spielaufbau zu unsicher und im Pressing zu wenig aggressiv, lauteten die Vorwürfe.

Dieser Kritik trat nun Sportdirektor Christoph Freund entschieden entgegen. "Über Leon und seine Situation wurde ja viel diskutiert in den letzten ein, zwei Jahren. Er hat immer wieder gezeigt, wie er zurückkommt", sagte der Österreicher bei der Pressekonferenz vor dem Spiel beim VfB Stuttgart (Sa. ab 15:30 Uhr im Liveticker).

Freund verwies darauf, dass Goretzka viele Spiele absolviert habe und betonte, man wisse, was sie beim Rekordmeister an ihm hätten.

"Er ist auch eine wichtige Persönlichkeit in unserer Mannschaft. Er hat der Mannschaft immer geholfen und ist wichtig für das Team", lobte Freund den Mittelfeldspieler.

Goretzka habe viele Erfahrungen und Titel gesammelt und zeige das auch in den Spielen: "Er ist ein wichtiger Part für unsere Mannschaft, wenn er auf dem Platz steht."

Leon Goretzka: Vertrag bei den Bayern läuft im Sommer aus

Ob diese Verdienste allerdings reichen, um sich für einen neuen Vertrag zu empfehlen, steht auf einem ganz anderen Blatt.

Das Arbeitspapier des 30-Jährigen läuft im kommenden Sommer aus und derzeit ist nicht zu vernehmen, dass sich die Bayern intensiv um eine Verlängerung des Vertrags bemühen.

Goretzka steht in diesem Zusammenhang jedenfalls deutlich im Schatten von Dayot Upamecano. Auch dessen Vertrag läuft 2026 aus. Beim Franzosen betonen die Bayern jedoch bei jeder Gelegenheit, wie wichtig ein weiterer Verbleib in München wäre.

