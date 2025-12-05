FC Bayern München: Kritik an Leon Goretzka - Sportdirektor Christoph Freund reagiert

Bayerns Sportdirektor Christoph Freund hält eine Lobrede auf Leon Goretzka, der zuletzt wieder stärker in die Kritik gerät. Die Zukunft des Nationalspielers in München bleibt dennoch unklar. von Tobias Wiltschek Nach den eher bescheidenen Auftritten wurde zuletzt wieder häufiger Kritik an Leon Goretzka geäußert. Der Nationalspieler des FC Bayern wirke im Spielaufbau zu unsicher und im Pressing zu wenig aggressiv, lauteten die Vorwürfe. Dieser Kritik trat nun Sportdirektor Christoph Freund entschieden entgegen. "Über Leon und seine Situation wurde ja viel diskutiert in den letzten ein, zwei Jahren. Er hat immer wieder gezeigt, wie er zurückkommt", sagte der Österreicher bei der Pressekonferenz vor dem Spiel beim VfB Stuttgart (Sa. ab 15:30 Uhr im Liveticker).

Freund verwies darauf, dass Goretzka viele Spiele absolviert habe und betonte, man wisse, was sie beim Rekordmeister an ihm hätten. "Er ist auch eine wichtige Persönlichkeit in unserer Mannschaft. Er hat der Mannschaft immer geholfen und ist wichtig für das Team", lobte Freund den Mittelfeldspieler. Goretzka habe viele Erfahrungen und Titel gesammelt und zeige das auch in den Spielen: "Er ist ein wichtiger Part für unsere Mannschaft, wenn er auf dem Platz steht."

