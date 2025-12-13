2. bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn
2. Bundesliga: Hannover 96 verpasst gegen Bochum den Sprung auf Platz drei
Hannover 96 hat am Samstagabend in der 2. Bundesliga gegen Bochum den Sprung auf den Aufstiegsrelegationsplatz verpasst.
Gegen den wiedererstarkten VfL Bochum kam Hannover 96 in der 2. Bundesliga nur zu einem 0:0 und blieben vorerst auf Rang fünf.
Die Gäste aus dem Ruhrpott setzten ihren Aufschwung unter Uwe Rösler fort und punkteten im siebten von acht Spielen mit ihrem neuen Trainer.
Große Aufregung gab es kurz vor der Pause: Schiedsrichter Tobias Reichel entschied nach einem Zweikampf zwischen Farid Alfa-Ruprecht und Hannovers Maurice Neubauer, der nach leichtem Kontakt zu Boden ging, nach kurzem Zögern auf Elfmeter.
Horn pariert schwachen Källmann-Elfmeter
Auch der Videoassistent stimmte zu. Benjamin Källmann jedoch scheiterte mit einem schwachen Schuss an VfL-Keeper Timo Horn (44.).
Zuvor hatte es schon eine längere Unterbrechung gegeben, als Fans beider Seiten zündelten. Weil die Sicht stark beeinträchtigt war, pfiff Reichel erst nach acht Minuten Pause wieder an. Auch in der zweiten Halbzeit wurde ein Feuerwerk abgebrannt - diesmal nur im Heimblock.
Auf dem Spielfeld wurde danach 96 dominanter: Daisuke Yokota scheiterte am glänzend parierenden Horn (60.), Källmann traf die Latte (62.). Der VfL schaffte lange kaum noch Entlastung, hatte plötzlich aber doch die Chance zum Sieg: Der eingewechselte Mats Pannewig schoss den Ball an den Pfosten (77.).