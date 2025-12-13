Hannover 96 hat am Samstagabend in der 2. Bundesliga gegen Bochum den Sprung auf den Aufstiegsrelegationsplatz verpasst.

Gegen den wiedererstarkten VfL Bochum kam Hannover 96 in der 2. Bundesliga nur zu einem 0:0 und blieben vorerst auf Rang fünf.

Die Gäste aus dem Ruhrpott setzten ihren Aufschwung unter Uwe Rösler fort und punkteten im siebten von acht Spielen mit ihrem neuen Trainer.

Große Aufregung gab es kurz vor der Pause: Schiedsrichter Tobias Reichel entschied nach einem Zweikampf zwischen Farid Alfa-Ruprecht und Hannovers Maurice Neubauer, der nach leichtem Kontakt zu Boden ging, nach kurzem Zögern auf Elfmeter.