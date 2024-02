In der ran Bundesliga Webshow erklärt der 45-Jährige die Freiburger Probleme in der Rückrunde, die Emotionen beim Sieg gegen Lens in den K.o.-Runden-Playoffs der Europa League und den Meisterschaftskampf zwischen Leverkusen und Bayern.

"Das Tabellenbild hat sich mit den nicht so guten Ergebnissen verändert. Das Mittelfeld der Liga ist extrem zusammengerückt. Wir haben eine für uns sehr gute Hinrunde gespielt, schleppen aber die ganze Saison schon die Verletztensituation mit. Ich habe das Gefühl, dass es so langsam durchschlägt. An der defensiven Stabilität müssen wir intensiv arbeiten. Es ist eine vielschichtige Thematik."

... Gespräche über eine Verlängerung mit Erfolgscoach Christian Streich:

"Christian ist schon am richtigen Ort. Ich weiß gar nicht, wie lange wir schon zusammenarbeiten. Wir sind gemeinsam auf dem Weg. Wir hören gerade in uns rein, auch mit Blick nach vorne. Es wird schon ein März-Thema sein, wir sprechen immer so in diesem Zeitfenster. Das ist ja keine einfache Entscheidung, die muss man mit maximaler Überzeugung treffen. Ist wie in den letzten Jahren auch immer so ein 50:50-Thema. Das muss jeder in sich reinhören und sich spiegeln."

... das Handspiel bei Bremen vs. Darmstadt:

"Ich konnte die Emotionalität nachvollziehen. Es ist ein bisschen Fluch und Segen. Es gibt ja Situationen, wo die Regel grau ist. Meist ist die Regel das Problem, weniger die Schiedsrichter. In diesem Fall ist die Regel glasklar. Es fühlt sich beschissen an, ich verstehe die Reaktion total.

Skarke hat sich keinen Vorteil verschafft. Ich würde aber auch ein Stück weit davor warnen, das aufzuweichen. Wenn man die Regel verändert, würden wir deutlich mehr diskutieren. Wäre es bei uns passiert, bei der Spielentwicklung, hätten sie mich wahrscheinlich ähnlich erlebt."

... das Handspiel bei Dortmund vs. Hoffenheim:

"Ich habe die Szene gesehen, Grillitsch hat den Arm wirklich am Körper. Irgendwo im Mittelfeld wäre es kein Handspiel gewesen, hier geht dann halt der Ball aufs Tor. Ist ja auch die Frage, ob es eine klare Fehlentscheidung des Schiedsrichters war. Will mich da nicht komplett festlegen. Können wir uns tagelang und je nach Fanbrille unterhalten. Ich möchte wirklich nicht tauschen mit den Schiedsrichtern. Es ist super schwierig."