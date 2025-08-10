Florian Wirtz ist Deutschlands Fußballer des Jahres 2025. Bei den Frauen gibt es erstmals zwei Siegerinnen, die Auszeichnung bei den Trainern geht an Julian Schuster. Nach der historischen Double-Saison 2023/24 blieb Florian Wirtz ein weiterer Titel zum Abschied bei Bayer Leverkusen zwar verwehrt, kurz vor seinem Start in England darf sich der teuerste Abgang der Bundesliga-Geschichte aber über eine "ganz besondere persönliche" Auszeichnung freuen: Der Nationalspieler ist erstmals zu Deutschlands Fußballer des Jahres gewählt worden. "Die persönliche Ehrung einzelner Akteure ist im Fußball immer und vor allem auch eine Auszeichnung des Kollektivs", sagte Wirtz: "Gleichzeitig empfinde ich den Titel aber als ganz besondere persönliche Ehre und als zusätzlichen riesigen Ansporn für die Zukunft. Mir ist bewusst, dass noch sehr viel Arbeit vor mir liegt, um all den Erwartungen gerecht zu werden, die [...] ich auch selbst weiterhin an mich stelle." Der 22-Jährige, der im Sommer für bis zu 150 Millionen Euro von Vizemeister Bayer zum FC Liverpool gewechselt war, setzte sich bei der Wahl des Fachmagazins "kicker" mit 191 Stimmen überraschend deutlich gegen Michael Olise (81 Stimmen) vom Deutschen Meister Bayern München durch. Dritter wurde Shootingstar und U21-Vizeeuropameister Nick Woltemade vom VfB Stuttgart (71). FC Bayern: Was für und gegen einen Verkauf von Kingsley Coman spricht

DFB-Star Malick Thiaw wohl unmittelbar vor Wechsel in die Premier League Wirtz, der im Vorjahr Platz zwei belegt hatte, folgt auf Toni Kroos (damals Real Madrid), der inzwischen seine Karriere beendet hat.

"Als ich dich zum ersten Mal Fußball spielen gesehen habe, ist mir gleich aufgefallen, dass du mehr als nur das gewisse Etwas hast", sagte Kroos in Richtung seines Nachfolgers: "Dein Gefühl für die richtigen Räume, dein erster Kontakt, dein letzter Pass und auch dein Abschluss – alles ist besonders. Dazu deine Mentalität!" Mit dem Wechsel zum Premier-League-Meister habe Wirtz "alles richtig gemacht", so Kroos.

Fünf Bayern-Profis unter den Top 7 Wirtz hatte Bayer nach dem Liga- und Pokaltitel im Vorjahr in der abgelaufenen Spielzeit mit zehn Toren und 13 Assists in 31 Spielen zur Vizemeisterschaft geführt. In der Champions League (Achtelfinale) und dem DFB-Pokal (Halbfinale) war frühzeitig Schluss, mit dem DFB-Team erreichte Wirtz das Final-Four-Turnier der Nations League. An der vom kicker seit 1960 durchgeführten Abstimmung nahmen 633 Journalistinnen und Journalisten teil. Mit Olise, Thomas Müller (Platz 4/70 Stimmen), Harry Kane (5/48), Jamal Musiala (6/43) und Joshua Kimmich (7/38) landeten gleich fünf Bayern-Stars unter den Top sieben.

Zwei erste Plätze: Gwinn und Berger ausgezeichnet Ann-Katrin Berger begeisterte bei der EM mit ihren Paraden, Giulia Gwinn gewann das Double mit dem FC Bayern und unterstützte das deutsche Team trotz ihrer Verletzung nach Kräften - gemeinsam sorgte das DFB-Duo nun für ein bemerkenswertes Novum. Bei der Kür zur Fußballerin des Jahres wurden sowohl Berger als auch Gwinn ausgezeichnet, erstmals überhaupt gab es zwei erste Plätze. "Es ist etwas Besonderes für mich, aber eigentlich sollte es eine Auszeichnung für die gesamte Mannschaft sein", sagte Berger, die nach ihren starken Auftritten auf dem Weg zu Olympia-Bronze schon im Vorjahr auf Platz eins gelandet war. "Dass auch Giulia gewonnen hat, finde ich super." Auf dem dritten Rang landete die Münchnerin Klara Bühl. Für DFB-Kapitänin Gwinn, die wie Berger 145 Stimmen bei der Wahl des Fachmagazins kicker erhielt, ist die Auszeichnung eine Premiere.

Diese sei "etwas sehr Besonderes und eine Bestätigung für die Arbeit, die wir als Mannschaft geleistet haben. Unser Teamgeist ist etwas Besonderes", sagte Gwinn, die bei der EM in der Schweiz im ersten Gruppenspiel eine Knieverletzung erlitten und anschließend auf dem Weg ins Halbfinale als Anführerin neben dem Platz fungiert hatte. Dass Gwinn nicht abgereist sei, "zeigt wahre Größe", lobte Berger. Derzeit arbeitet die Rechtsverteidigerin an ihrem Comeback.

Freiburgs Julian Schuster ist Trainer des Jahres Das schwere Erbe bestmöglich angetreten: Julian Schuster ist nach seinem traumhaften ersten Jahr an der Seitenlinie des Fußball-Bundesligisten SC Freiburg zum Trainer des Jahres gewählt worden. Bei der vom Fachmagazin "kicker" durchgeführten Wahl belegte Schuster mit 97 Stimmen deutlich vor Horst Steffen (ehemals SV Elversberg/76 Stimmen) und Hansi Flick (FC Barcelona/72) den ersten Rang. Es ist die erste Auszeichnung für den 40-Jährigen.

