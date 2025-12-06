- Anzeige -
MLS-Finale

MLS-Finale: Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps - Thomas Müller gegen Lionel Messi im Liveticker

  • Aktualisiert: 06.12.2025
  • 20:46 Uhr

Thomas Müller kämpft mit Vancouver um den Titel in der MLS. Im Finale trifft die Bayern-Ikone auf Inter Miami mit Lionel Messi. Bei ran könnt ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

In der nordamerikanischen MLS kämpft der frühere Bayern-Star Thomas Müller um seinen ersten Titel. Mit seinem Klub Vancouver Whitecaps spielt er im Playoff-Finale gegen Inter Miami.

Damit trifft Müller mit seinem neuen Verein, für den er erst seit dem Sommer 2025 spielt, im Kampf um die MLS-Meisterschaft auf Lionel Messi, dem großen Star von Inter Miami.

Bei ran könnt ihr das Spiel ab 20:30 Uhr im Liveticker verfolgen.

+++ Update: 6. Dezember, 20:45 Uhr: Los geht es im MLS-Finale +++

Der Anstoß im Chase Stadium in Fort Lauderdale ist nun erfolgt. Wer holt sich den Titel in der MLS im Jahr 2025?

+++ Update: 6. Dezember, 19:30 Uhr: Die Aufstellungen sind da +++

Inter Miami: Rios Novo - Fray, Falcon, Busquets, Allen, Jordi Alba - Silvetti, de Paul, Rodriguez - Allende, Messi.

Vancouver Whitecaps: Takaoka - Ocampo, Blackmon, Priso, Laborda - Berhalter, Cubas - Sabbi, Müller, Ahmed - White.

