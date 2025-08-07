Prominenter Gast beim Training des FC Schalke 04. Trainer Miron Muslic lässt einen ehemaligen S04-Star als Assistent dabei sein.

Von Mike Stiefelhagen

Gute Stimmung auf Schalke. Der Auftakt in der 2. Bundesliga gegen Hertha BSC (2:1) ist geglückt und Trainer Miron Muslic bereitet die "Knappen" auf das Auswärtsspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern vor.

Jedoch nicht alleine. Jermaine Jones assistiert dem 42-Jährigen dabei. Jones war in der abgelaufenen Saison schon häufiger bei S04-Spielen im Stadion und besuchte das aktuelle Team.

Jetzt bringt er sich ins Training ein und schaut Muslic über die Schulter, um erste Eindrücke und Erfahrungen dieser Art zu sammeln.

Der einstige beinharte Abräumer möchte sich auf diesem Wege weiterbilden. Der FC Schalke 04 möchte Jones dabei unterstützen.