2. Bundesliga - FC Schalke 04: Ex-S04-Star bringt sich im Muslic-Training ein und "grätscht hoffentlich niemanden um"
- Veröffentlicht: 07.08.2025
- 14:55 Uhr
- Mike Stiefelhagen
Prominenter Gast beim Training des FC Schalke 04. Trainer Miron Muslic lässt einen ehemaligen S04-Star als Assistent dabei sein.
Gute Stimmung auf Schalke. Der Auftakt in der 2. Bundesliga gegen Hertha BSC (2:1) ist geglückt und Trainer Miron Muslic bereitet die "Knappen" auf das Auswärtsspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern vor.
Jedoch nicht alleine. Jermaine Jones assistiert dem 42-Jährigen dabei. Jones war in der abgelaufenen Saison schon häufiger bei S04-Spielen im Stadion und besuchte das aktuelle Team.
Jetzt bringt er sich ins Training ein und schaut Muslic über die Schulter, um erste Eindrücke und Erfahrungen dieser Art zu sammeln.
Der einstige beinharte Abräumer möchte sich auf diesem Wege weiterbilden. Der FC Schalke 04 möchte Jones dabei unterstützen.
S04-Training: Mulder lobt Jones
Jones hat seine Karriere schon lange beendet. Seit 2018 versucht er sich als Trainer und darf bei den "Königsblauen" nun hospitieren. Er stand während der Einheit oft neben Muslic und tauschte sich mit diesem aus.
Youri Mulder ist Fan der Aktion: "Es ist eine gute Sache. Er hat viel geleistet, bringt die Schalke-DNA mit und kann ein bisschen was vermitteln." Der Direktor Profifußball von S04 fügt scherzhaft hinzu: "Auch, wenn er hoffentlich keinen Spieler im Kreis umgrätschen wird."
Von 2007 bis 2014 kickte Jones für Schalke und kam dabei auf 185 Pflichtspiele und zehn Tore. Er galt als absoluter Fan-Liebling. Seine energetische und aggressive Spielweise passt damals und heute zum Revierklub. Und auch zu Muslic.
Der 69-malige US-Nationalspieler hat danach bisher nur Erfahrungen als Jugend- und Cheftrainer bei unterklassigen US-Klubs gesammelt. Er war kurzzeitig Co-Trainer der U19-Nationalmannschaft der USA, zwischen 2023 und Anfang 2025 beim US-Drittligisten CV Fuego FC aktiv und seitdem vereinslos.
