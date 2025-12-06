- Anzeige -
- Anzeige -
6. Spieltag in der Champions League

FC Barcelona vs. Eintracht Frankfurt live: Champions League im TV, Stream und im Ticker

  • Veröffentlicht: 06.12.2025
  • 21:00 Uhr
  • ran.de

Am 6. Spieltag der Champions League spielt Eintracht Frankfurt auswärts beim FC Barcelona im Camp Nou. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Eintracht Frankfurt erwartet am 6. Spieltag der Champions League mit dem FC Barcelona ein echter Brocken. Hinzu kommt, dass die Katalanen  gegen die Adler erstmals nach der Renovierung wieder ein internationales Spiel im Camp Nou ausrichten werden.

Frankfurt steht nach fünf Spieltagen mit vier Punkten auf dem 28. Platz und wäre damit ausgeschieden. Barcelona steht genau zehn Plätze über der Mannschaft von Dino Toppmöller und hat sieben Punkte auf dem Konto.

Damit brauchen auch die Spanier dringend ein Erfolgserlebnis, um die direkte Qualifikation für das Achtelfinale anzuvisieren. Beim letzten Gastspiel in Barcelona holten die Frankfurter auf dem Weg zu ihrem Europa-League-Triumph ein begeisterndes 3:2. Vor rund 25.000 mitgereisten Fans war es ein gefühltes Heimspiel.

- Anzeige -
- Anzeige -
Champions League: Highlights kostenlos via Joyn streamen
imago images 1045803939

HIER KOSTENLOS STREAMEN: Highlights des Champions-League-Spieltages

Immer mittwochs in CL-Wochen um 23 Uhr im ZDF-Stream via Joyn kostenfrei gucken

- Anzeige -

ran hat die wichtigsten Informationen zum Spiel zusammengefasst.

- Anzeige -

FC Barcelona vs. Eintracht Frankfurt im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Champions-League-Spiel heute statt?

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Champions-League-Spiel live: Läuft Barca gegen Frankfurt im Free-TV?

Nein. Die Partie zwischen dem FC Barcelona und Eintracht Frankfurt wird nicht im Free-TV übertragen.

FC Barcelona vs. Eintracht Frankfurt live: Wo läuft das Match im Pay-TV?

Amazon Prime Video hat die Rechte für das Champions-League-Topspiel am Dienstagabend. Folgerichtig zeigt der Pay-TV-Sender auch Barca vs. Frankfurt live und in voller Länge. Es ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

- Anzeige -

Champions League im Livestream: Wer zeigt Barca gegen Frankfurt live?

Einen kostenlosen Livestream gibt es nicht. Für zahlende Amazon-Prime-Video-Kunden ist das Champions-League-Spiel im Stream auf Amazon Prime Video abrufbar.

- Anzeige -

Barcelona vs. Frankfurt live: Wo gibt's einen Ticker zum Champions-League-Spiel?

Einen Ticker zu Barcelona gegen Frankfurt gibt es wie gewohnt auf ran.de.

- Anzeige -

Der FC Barcelona gegen Eintracht Frankfurt live: Alle Infos zur Übertragung des Champions-League-Spiels

  • Begegnung: FC Barcelona vs. Eintracht Frankfurt
  • Datum und Uhrzeit: 9. Dezember; 21:00 Uhr
  • Trainer: Hans-Dieter Flick (Barcelona), Dino Toppmöller (Frankfurt)
  • Free-TV: -
  • Pay-TV: Amazon Prime
  • Livestream: Amazon Prime
  • Liveticker: ran.de, ran-App

Auch interessant: Alle Informationen zur Champions League in der Übersicht

Mehr News und Videos
Teamfoto FC Bayern Muenchen ENG, FC Arsenal vs. FC Bayern Muenchen, Fussball, UEFA Champions League, Spieltag 5, Spielzeit 2025 2026, 26.11.2025 ENG, FC Arsenal vs. FC Bayern Muenchen, Fussball, UE...
News

FC Bayern München vs. Sporting Lissabon live: Wer überträgt die Champions League im TV und Livestream?

  • 06.12.2025
  • 18:45 Uhr
Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4
News

Nach Bayern-Protest: UEFA fällt Entscheidung im Fall Diaz

  • 05.12.2025
  • 23:35 Uhr
Luis Díaz (l.) sieht Rot
News

Bayern-Einspruch hat Erfolg: Díaz nur zwei Spiele gesperrt

  • 05.12.2025
  • 18:30 Uhr
Reus (l.) spielte von 2012 bis 2024 in Dortmund
News

Champions League: Marco Reus als DAZN-Experte beim BVB-Spiel

  • 05.12.2025
  • 13:13 Uhr
PSG
News

Champions League 2025/26 live: TV-Übertragung, Modus - alle Infos

  • 28.11.2025
  • 16:02 Uhr
Manuel Neuer
News

Foul an Neuer? Diskussionen um Arsenal-Tor

  • 27.11.2025
  • 19:20 Uhr
Kerkez Gerrard
News

"Kriminell": Liverpool-Ikone Gerrard mit Mega-Kritik an Star

  • 27.11.2025
  • 18:10 Uhr
imago images 1069621576
News

Presse rüffelt Neuer: "Pannen-Auftritt" gegen Arsenal

  • 27.11.2025
  • 17:59 Uhr
LIVERPOOL - Liverpool FC coach Arne Slot during the Champions League match between Liverpool FC and PSV Eindhoven at Anfield Stadium on November 26, 2025, in Liverpool, United Kingdom. ANP SEM VAN ...
News

Kommentar: Liverpool hat sich kaputt gekauft

  • 27.11.2025
  • 16:55 Uhr
26.11.2025, Fussball UEFA Championsleague 2025 2026: Vorrunde 5.Spieltag, FC Arsenal - FC Bayern München, im Emirates-Stadion London (England) Joshua Kimmich (FC Bayern München), Aleksandar Pavlovi...
News

Warum Bayern nicht in Panik verfallen muss

  • 27.11.2025
  • 16:49 Uhr