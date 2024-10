Meister Leverkusen startet mit einem dramatischen 3:2-Sieg in Gladbach in die neue Spielzeit. ran zeigt die Stimmen zum Auftaktspiel der Bundesliga-Saison 2024/25. Die Bundesliga-Saison 2024/25 startet gleich dramatisch. Meister Bayer Leverkusen siegte durch ein spätes Tor von Florian Wirtz mit 3:2 bei Borussia Mönchengladbach. Dabei verspielte die "Werkself" einen 2:0-Vorsprung zwischenzeitlich sogar noch, ehe Wirtz in der Nachspielzeit nach VAR-Entscheidung einen Elfmeter-Nachschuss zum 3:2 für Leverkusen verwandelte. Die Noten zu Gladbach vs. Leverkusen in der Einzelkritik Zudem wurde den Gladbachern am Ende der ersten Halbzeit auch noch ein Tor von Neuzugang Tim Kleindienst nach VAR-Check aberkannt. Der Torschütze foulte vor seinem Treffer allerdings Gegenspieler Piero Hincapie, verschaffte sich so einen regelwidrigen Vorteil.

ran zeigt die Stimmen zum Bundesliga-Auftaktspiel. (Quelle: SAT.1) Tim Kleindienst (Borussia Mönchengladbach): "Wir haben versucht, mitzuhalten. Leider wurden wir heute ein wenig vom Videobeweis ausgebremst. Als mir am Ende jemand erzählt hat, dass ich vor dem Tor gefoult habe, konnte ich das nicht glauben. Jede kleine Berührung ist ein Foul, dann haben wir demnächst 300 Fouls im Spiel. Positiv ist, dass wir heute nach einem 0:2-Rückstand noch aufholen konnten." Gerardo Seoane (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Ich habe die strittige Szene noch nicht gesehen. Insgesamt bin ich für den VAR, weil der Sport so gerechter wird. Am Ende gibt es aber immer noch den Interpretationsspielraum für den Schiedsrichter mit verschiedenen Kameraeinstellungen der Zeitlupen. Heute hat der VAR gegen uns entschieden, aber ich hoffe, dass sich das über die gesamte Saison wieder ausgleicht." Granit Xhaka (Bayer Leverkusen): "Ich glaube, wir waren in der ersten Halbzeit doch souverän, haben mit 2:0 geführt. Wir haben in der Halbzeit noch angesprochen, dass wir nicht weniger machen dürfen, aber genau das ist passiert. Mit dem Anschlusstor war Gladbach zurück im Spiel. Umso glücklicher sind wir, dass wir am Ende die drei Punkte mit zurück nach Leverkusen nehmen können."

Bundesliga: FC Bayern an der Spitze - So viel kosten Bier und Bratwurst in Saison 2024/25 1 / 19 © Sportsphoto Bundesliga: So viel kosten Bier und Bratwurst

Für viele Fußballfans gehört eine gute Verpflegung im Stadion zwingend zu einem Bundesliga-Spiel hinzu - traditionell besteht diese aus Bier und Bratwurst. Doch was kostet der Gaumenschmaus bei den Bundesligisten? ran hat das Ranking der Saison 2024/25 für euch. (Quelle: Sky) © firo Sportphoto/SID/Jürgen Fromme Ohne Platzierung: Holstein Kiel

- Preise noch nicht aktualisiert © Getty Images Platz 17: Borussia Dortmund (8,40 Euro)

- Bier: 4,90 Euro

- Bratwurst: 3,50 Euro © Getty Images Platz 16: SC Freiburg (8,50 Euro)

- Bier: 4,90 Euro

- Bratwurst: 3,60 Euro © AFPAFPDaniel ROLAND Platz 14 (geteilt): Eintracht Frankfurt (8,80 Euro)

- Bier: 4,70 Euro

- Bratwurst: 4,10 Euro © FIRO/FIRO/SID/ Platz 14 (geteilt): FC Augsburg (8,80 Euro)

- Bier: 4,90 Euro

- Bratwurst: 3,90 Euro © imago images / Thomas Bielefeld Platz 13: Borussia Mönchengladbach (8,90 Euro)

- Bier: 5 Euro

- Bratwurst: 3,90 Euro © imago Platz 12: 1. FC Union Berlin (9 Euro)

- Bier: 5 Euro

- Bratwurst: 4 Euro © imago/Contrast Platz 9 (geteilt): RB Leipzig (9,20 Euro)

- Bier: 5,30 Euro

- Bratwurst: 3,90 Euro © imago Platz 9 (geteilt): TSG Hoffenheim (9,20 Euro)

- Bier: 5 Euro

- Bratwurst: 4,20 Euro © imago Platz 9 (geteilt): Bayer 04 Leverkusen (9,20 Euro)

- Bier: 4,90 Euro

- Bratwurst: 4,30 Euro © Beautiful Sports Platz 8: FSV Mainz 05 (9,30 Euro)

- Bier: 5,20 Euro

- Bratwurst: 4,10 Euro © imago Platz 4 (geteilt): VfL Wolfsburg (9,50 Euro)

- Bier: 5,30 Euro

- Bratwurst: 4,20 Euro © imago Platz 4 (geteilt): VfL Bochum (9,50 Euro)

- Bier: 5,30 Euro

- Bratwurst: 4,20 Euro © Fotostand Platz 4 (geteilt): 1. FC Heidenheim (9,50 Euro)

- Bier: 5 Euro

- Bratwurst: 4,50 Euro © imago Platz 4 (geteilt): Werder Bremen (9,50 Euro)

- Bier: 5,50 Euro

- Bratwurst: 4 Euro © imago Platz 3: VfB Stuttgart (9,80 Euro)

- Bier: 5,20 Euro

- Bratwurst: 4,60 Euro © MIS Platz 2: FC St. Pauli (10 Euro)

- Bier: 5,20 Euro

- Bratwurst: 4,80 Euro © 2023 Getty Images Platz 1: FC Bayern (10,50 Euro)

- Bier: 5,50 Euro

- Bratwurst: 5 Euro