Gosens zum Abstiegskampf: "Druck auf dem Kessel"

Der 20-malige Nationalspieler Robin Gosens ist vom Klassenerhalt mit dem Fußball-Bundesligisten Union Berlin überzeugt und blickt dem Saisonfinale mit Zuversicht entgegen. "Dass Druck auf dem Kessel ist, das ist jetzt klar", sagte Gosens am Montag am Rande der Verleihung der Sepp-Herberger-Awards in Berlin: "Die nächsten drei Spiele sind sicher entscheidend für all das, was danach kommt."

Die Berliner treten am kommenden Sonntag zunächst bei Borussia Mönchengladbach (15.30 Uhr/DAZN) an. "Wir müssen drei Punkte holen, wir wollen drei Punkte holen. Ich bin nach wie vor der vollsten Überzeugung, dass wir die Qualität dafür haben."

Union hat als Tabellen-14. nur zwei Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz und den VfL Bochum, den Gegner im kommenden Heimspiel am 5. Mai. "Es ist Teil unseres Jobs, auch mal Druck auszuhalten und auch mal ungemütliche Situationen zu überstehen. Das ist so eine. Wir haben diese Saison schon sehr oft bewiesen, dass wir Widerstände überbrücken können und als Mannschaft sehr resilient sind", sagte Gosens.

Der frühere Union-Profi Felix Kroos ist ebenfalls vom Berliner Klassenerhalt überzeugt, äußerte aber dennoch Kritik. "Die Art und Weise, wie sie in den letzten Wochen und Monaten spielen, ist besorgniserregend", sagte Kroos: "Auch da, wo sie Punkte geholt haben, war das für mich nicht überzeugend. Es ist über Monate eine negative Entwicklung da, das macht mir schon ein bisschen Bauchschmerzen."

Er hoffe, "dass aus dieser Saison sehr viele Lehren gezogen werden. Ich glaube, dass sehr viele Fehlentscheidungen getroffen wurden", sagte Kroos.