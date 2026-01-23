- Anzeige -
Hamburg-Derby: St. Pauli vs. Hamburger SV: Bundesliga live im TV, Livestream und Ticker

  • Aktualisiert: 24.01.2026
  • 10:44 Uhr
  • ran.de

Am 19. Spieltag der Bundesliga steigt das zweite Hamburg-Derby der Saison, St. Pauli empfängt den Hamburger SV am Freitagabend. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Der 19. Spieltag der Bundesliga wird am Freitagabend mit dem Hamburger Stadtderby eröffnet. Der HSV wird dann zu Gast am Millerntor beim FC St. Pauli sein.

Beide Mannschaften hatten durch wetterbedingte Spielabsagen in der vergangenen englischen Woche ein Spiel weniger als der Rest der Liga zu bestreiten.

Während die "Rothosen" daher mit einem Unentschieden und einer Niederlage in das Jahr 2026 starteten, warten die braun-weißen Stadtrivalen nach zwei knappen Niederlagen weiter auf den ersten Punktgewinn.

Gegen den BVB war es für St. Pauli trotz des zwischenzeitlichen 0:2-Rückstandes eine knappe Angelegenheit. Die Kiez-Kicker glichen innerhalb von zehn Minuten aus und mussten sich erst durch einen späten Elfmetertreffer (90+6) geschlagen geben. Der HSV konnte dagegen im Volksparkstadion ein 0:0 gegen Borussia Mönchengladbach einfahren.

Für den HSV ist es das erste Bundesligaspiel am Millerntor seit 2010. Damals waren Stars wie van Nistelrooy und Ze Roberto für die Hamburger aufgelaufen. In der zweiten Liga spielte man zuletzt 2023 am Millerntor gegeneinander.

ran hat alle Informationen zum Match zusammengefasst.

FC St. Pauli vs. Hamburger SV live im TV, Livestream und Liveticker: Wann findet das Bundesliga-Duell statt?

  • Partie: FC St. Pauli gegen Hamburger SV
  • Wettbewerb: Bundesliga; 19. Spieltag
  • Datum: Samstag, 23.01.2026
  • Uhrzeit: 20:30 Uhr
  • Austragungsort: Millerntor-Stadion (Hamburg)

Hamburger Stadtderby live: Läuft die Bundesliga im Free-TV?

Nein. Das Spiel zwischen St. Pauli und dem Hamburger SV wird nicht im Free-TV übertragen.

St. Pauli - Hamburger SV live: Wer zeigt das Bundesliga-Spiel im Pay-TV?

Das Bundesligaspiel ist am Samstagabend um 20:30 Uhr auf Sky zu sehen. Es ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig, um den Sender zu empfangen.

Bundesliga live: Wo kann ich St. Pauli vs. HSV im Livestream sehen?

Wenn ihr ein Pay-TV-Abo bei Sky habt, könnt ihr den Stream via Sky Go empfangen. Alternativ kann der Stream auch via WOW TV abgerufen werden. Um Zugang zu erhalten, müsst ihr jedoch ein kostenpflichtiges Abo abschließen.

Hamburger SV auswärts gegen St. Pauli live: Wo gibt's einen Liveticker zur Bundesliga?

Einen Ticker zu St. Pauli gegen den HSV gibt es wie gewohnt auf ran.de

Bundesliga live im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung von St. Pauli gegen den HSV

  • Free-TV: -
  • Pay-TV: Sky
  • Stream: Sky Go, WOW TV (jeweils kostenpflichtig)
  • Liveticker: ran.de
