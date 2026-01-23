Hamburg-Derby: St. Pauli vs. Hamburger SV: Bundesliga live im TV, Livestream und Ticker

Am 19. Spieltag der Bundesliga steigt das zweite Hamburg-Derby der Saison, St. Pauli empfängt den Hamburger SV am Freitagabend. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Der 19. Spieltag der Bundesliga wird am Freitagabend mit dem Hamburger Stadtderby eröffnet. Der HSV wird dann zu Gast am Millerntor beim FC St. Pauli sein.

Beide Mannschaften hatten durch wetterbedingte Spielabsagen in der vergangenen englischen Woche ein Spiel weniger als der Rest der Liga zu bestreiten.

Während die "Rothosen" daher mit einem Unentschieden und einer Niederlage in das Jahr 2026 starteten, warten die braun-weißen Stadtrivalen nach zwei knappen Niederlagen weiter auf den ersten Punktgewinn.

Gegen den BVB war es für St. Pauli trotz des zwischenzeitlichen 0:2-Rückstandes eine knappe Angelegenheit. Die Kiez-Kicker glichen innerhalb von zehn Minuten aus und mussten sich erst durch einen späten Elfmetertreffer (90+6) geschlagen geben. Der HSV konnte dagegen im Volksparkstadion ein 0:0 gegen Borussia Mönchengladbach einfahren.