Denn während er in der Nationalmannschaft gesetzt ist, ist Peretz bei Aufsteiger Hamburger SV nach seiner Leihe vom FC Bayern nur Ersatz. Er wird beim direkten Duell am Samstag (ab 18:30 Uhr im Liveticker), also beim Wiedersehen mit dem FCB, keine Rolle spielen.

HSV-Entscheidung: "Erstaunen" beim FC Bayern Das hatten sich sowohl Peretz als auch der FC Bayern anders vorgestellt. Doch Peretz hat in der Vorbereitung das offene Duell mit Daniel Heuer Fernandes verloren. "Ferro gibt der Mannschaft eine große Sicherheit, verfügt über eine große Erfahrung im Verein. Er ist ein wichtiger Faktor", begründete HSV-Trainer Merlin Polzin den Schritt, der nach Informationen des "kicker" beim FC Bayern "für Erstaunen gesorgt haben" soll. Klar: Der Rekordmeister wollte, dass Peretz Spielpraxis bekommt und zeigen kann, was er draufhat. Bei den Bayern wäre er hinter Manuel Neuer und Jonas Urbig nur die Nummer drei. Die Bayern hatten Peretz 2023 für fünf Millionen Euro von Maccabi Tel Aviv in die Bundesliga geholt, regelmäßig zum Zug kam er aber nicht.

Daniel Peretz: Emotionen nach Entscheidung Dass dies in Hamburg nun auch der Fall ist, soll bei Peretz für heftige Emotionen gesorgt haben. Die "Bild" schreibt, dass für ihn "eine Fußball-Welt zusammengebrochen" sein soll. Er habe Frust geschoben und angeblich an einen erneuten Vereinswechsel gedacht, heißt es. Gespräche mit Freunden und seiner künftigen Ehefrau Noa Kirel sollen aber zum erneuten Sinneswandel und der Entscheidung geführt haben, sich in Hamburg durchsetzen zu wollen.

Erik ten Hag nach zwei Monaten entlassen - die Bundesliga-Trainer mit den kürzesten Amtszeiten 1 / 11 © 2025 Getty Images Erik ten Hag nach zwei Monaten entlassen - Bundesliga-Trainer mit den kürzesten Amtszeiten

Er sollte den großen personellen Umbruch bei Bayer Leverkusen moderieren - und musste nach nur zwei Monaten wieder gehen. Der Niederländer Erik ten Hag schafft es damit in die Top Ten der Trainer mit den kürzesten Amtszeiten in der Bundeliga. Aber wo genau reiht er sich ein? ran präsentiert das Ranking (Stand: 2.9.2025, Interimstrainer sind ausgenommen) © Imago Platz 10: Peter Neururer, 77 Tage

Bei mehr als einem Dutzend Profivereinen stand "Peter, der Große" unter Vertrag. Bei Hertha BSC war er in der Saison 1991/92 nur 77 Tage im Amt. Ein 3:7 in München kommentierte er gewohnt lakonisch: "So hoch habe ich vorher nur im Tipp-Kick gegen meinen Bruder verloren." © Imago Platz 9: Bernd Krauss, 68 Tage

Neuneinhalb Wochen coachte Bernd Krauss den BVB. Unter seiner Regie gab es im Frühjahr 2000 in elf Bundesliga-Partien keinen einzigen Sieg. Vom Champions League-Anwärter ging es fast in die 2. Liga. Dann musste er nach 68 Tagen gehen. © 2025 Getty Images Platz 8: Erik ten Hag, 63 Tage

Acht Monate nach seinem Rauswurf bei Manchester United heuerte der 55-Jährige zur Saison 2025/26 als Nachfolger von Xabi Alonso an. Doch nach nur zwei Monaten und zwei Bundesliga-Spielen (1 Punkt) unterm Bayer-Kreuz war dann auch schon wieder Schluss. Er hatte sich mit seinen Bossen in der kurzen Zeit schon derart zerstritten, dass keine andere Lösung gesehen wurde. © Imago Platz 7: Jens Keller, 60 Tage

Im Herbst 2010 löste er Christian Gross beim VfB Stuttgart ab, der zum Auftakt sechs von sieben Bundesliga-Partien verloren hatte. Keller coachte die Schwaben neun Spiele und holte neun Punkte. Nach 60 Tagen war auch schon wieder Schluss. Seinem Nachfolger Bruno Labbadia gelang der Klassenerhalt. © Imago Platz 6: Christoph Daum, 55 Tage

Bei Eintracht Frankfurt erlebte der frühere Meistertrainer in der Saison 2010/11 sein persönliches Waterloo. Statt den Klassenerhalt zu packen, stieg Daum mit den Hessen ab. In sieben Spielen und 55 Tagen Amtszeit blieb er sieglos. © Imago Platz 5: Hans-Jürgen Gede, 53 Tage

Er war Trainer Nummer 3 in der Saison 1991/92 bei Fortuna Düsseldorf. Nach nur 53 Tagen im Amt musste er Coach Nummer 4, Horst Köppel, Platz machen. © Imago Platz 4: Bernd Hollerbach, 50 Tage

Exakt 50 Tage war der gebürtige Franke beim Hamburger SV im Amt. Der frühere HSV-Profi übernahm den Dino in der Abstiegssaison 2017/18 auf Platz 17 und wurde nach drei Punkten aus sieben Partien ohne Dreier immer noch auf Rang 17 liegend wieder gefeuert. © Imago Platz 3: Michael Skibbe, 48 Tage

48 Tage coachte Skibbe die Hertha im Frühjahr 2012. Vier Niederlagen in der Bundesliga und eine im Pokal waren zu viel für Manager Michael Preetz. Skibbe durfte wieder gehen, als Hertha noch über dem Strich stand. Den Abstieg musste dann Altmeister Otto Rehhagel verantworten. © Imago Platz 2: Rudi Kröner, 42 Tage

Exakt sechs Wochen war Kröner im Herbst 1983 Cheftrainer des 1. FC Nürnberg. Ein Punkt aus fünf Spielen war seine Bilanz. Dann war er auch schon wieder nach 42 Tagen Geschichte. © Imago Platz 1: Robert Körner (links), 18 Tage

Erst war er Co-Trainer von Meistermacher Max Merkel. Dann übernahm er im März 1969 dessen Job. Für 18 Tage, in denen er nicht viel bewirken konnte. Am Ende stieg der amtierende Meister ab.