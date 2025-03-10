- Anzeige -
Transfers und News im Überblick

FC Bayern München: Konkrete Forderungen von Dayot Upamecano wohl enthüllt - News und Gerüchte

  • Aktualisiert: 13.12.2025
  • 18:00 Uhr
  • ran.de

Alle Transfer-News und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Welche Stars wechseln? Welche gehen? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister im Ticker.

Hier findet ihr alle Transfer-News und aktuelle Gerüchte zum FC Bayern München.

Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.de.

+++ 13. Dezember, 13:35 Uhr: Konkrete Upamecano-Forderungen wohl enthüllt +++

Verteidiger Dayot Upamecano soll dem FC Bayern laut "kicker" und "Bild" seine konkreten Forderungen für einen neuen Vertrag mitgeteilt haben.

Nun nennt das letztgenannte Medium auch konkrete Zahlen. Demnach will der Franzose eine Verdopplung seines Jahresgehalts auf 20 Millionen Euro.

Und damit nicht genug: Zusätzlich steht auch noch ein Handgeld in Höhe von 22 Millionen im Raum.

So soll sich Upamecano an der in diesem Jahr erfolgten Verlängerung von Linksverteidiger Alphonso Davies orientiert haben, der sich über deutlich mehr Gehalt und ein Handgeld freuen durfte.

Sollten die Münchner den Wünschen nachkommen, würde der 27-Jährige zum Topverdiener des Klubs werden.

+++ 12. Dezember, 14:50 Uhr: Abschied von Sacha Boey deutet sich wohl an +++

Sacha Boey wechselte im Januar 2024 für eine Ablöse von 30 Millionen Euro von Galatasaray Istanbul zum FC Bayern, konnte sich beim deutschen Rekordmeister allerdings nie dauerhaft etablieren.

Für seine Stammposition als Rechtsverteidiger gibt es mit Konrad Laimer und Josip Stanisic zwei Alternativen, die unter Trainer Vincent Kompany einen höheren Stellenwert haben.

Auch wenn der Vertrag von Boey noch bis Sommer 2028 läuft, deutet sich offenbar ein Abschied an. Laut Transfer-Insider Fabrizio Romano wird der Franzose voraussichtlich im Januar den FC Bayern verlassen, mehrte Klubs sollen bereits am Franzosen dran sein.

Crystal Palace, der Tabellenvierte der Premier League, soll besonders interessiert sein. Laut Transfer-Insider Sacha Tavolieri von "Sky Schweiz" haben die Engländer kürzlich bereits ein erstes offizielles Angebot abgegeben.

Nach Informationen der "BILD" soll der Rekordmeister ab einer Ablösesumme von 15 Millionen Euro verhandlungsbereit sein.

+++ 12. Dezember, 10:10 Uhr: Berater von Dayot Upamecano übermittelt Bayern wohl finale Forderungen +++

Nach Informationen des "kicker" haben Dayot Upamecano und sein Management ihre Vertragsforderungen an die sportliche Führung des FC Bayern um Max Eberl übermittelt - inklusive Zusatzklauseln. Der Vertrag des Innenverteidigers endet nach dieser Saison.

Grundsätzlich kann sich Upamecano einen Verbleib in München zwar vorstellen - entscheidend seien für ihn jedoch die finanziellen Rahmenbedingungen. Sein Lager sieht derzeit keine Notwendigkeit für weitere Gespräche.

Das bedeutet: Geht der FC Bayern nicht auf die Forderungen ein, dürfte der Innenverteidiger den Klub im Sommer verlassen.

Paris Saint-Germain und Real Madrid sollen laut "kicker" bereit sein, die geforderten Konditionen zu erfüllen, um Upamecano im kommenden Sommer ablösefrei zu verpflichten.

+++ 11. Dezember, 22:50 Uhr: Interesse aus England: Leihabbruch bei Daniel Peretz? +++

Von der Leihe haben sich alle Seiten mehr versprochen: Daniel Peretz kommt bei Aufsteiger Hamburger SV in der Bundesliga nicht zum Einsatz, nachdem er das Duell mit Daniel Heuer Fernandes verloren hatte. Lediglich im DFB-Pokal konnte der Torhüter des FC Bayern Spielpraxis sammeln. Allerdings ist der HSV im Achtelfinale gegen Holstein Kiel ausgeschieden.

Peretz sagte danach, dass "jetzt nicht der richtige Zeitpunkt" sei, um über seine Zukunft zu sprechen. Allerdings betonte er, dass es ihm im Blut liege, dass er spielen wolle. "Und ich habe heute gesehen, wie viel Spaß mir Fußball macht. Ich möchte unbedingt spielen. Wir werden in den nächsten Wochen sehen, wie wir mit der Situation umgehen."

Möglicherweise kommt im Winter Bewegung in die Personalie, weil der englische Zweitligist FC Southampton Interesse haben soll, wie die "Bild" berichtet. Johannes Spors arbeitet in Southampton als Technischer Direktor. Der Deutsche war von 2018 bis 2019 als Chefscout beim HSV. Nicht auszuschließen, dass es deshalb zu einem Leih-Abbruch kommen könnte.

+++ 10. Dezember, 7:20 Uhr: Vertragsverhandlungen mit Harry Kane wohl erst nach der WM +++

Die Ausstiegsklausel im Vertrag von Harry Kane sorgte für Aufregung, als diese öffentlich bekannt wurde. Der Stürmerstar müsste diese bis zum 31. Januar für den kommenden Sommer ziehen.

Für die Summe von angeblich 65 Millionen Euro könnte Kane nach der Weltmeisterschaft 2026 wohl wechseln. Ehrenpräsident Uli Hoeneß bestätigte, dass es eine solche Klausen gibt. In den Medien wurde der 32-Jährige bereits mit einer Rückkehr in die Premier League in Verbindung gebracht - etwa zu seinem Ex-Klub Tottenham Hotspur, zu Manchester City oder Manchester United.

Laut Informationen der "Sport Bild" hat Kane allerdings beschlossen, keinen Gebrauch von der Klausel zu machen. Der Engländer kann sich demnach vorstellen, nach der WM Gespräche über eine Vertragsverlängerung mit dem Rekordmeister zu führen.

Der FC Bayern plant offenbar, nach dem Auslaufen der Klausel auf Kane zuzugehen. Beide Seiten können sich wohl vorstellen, den im Sommer 2027 endenden Vertrag um ein Jahr zu verlängern.

Auch interessant: FC Bayern München: So wird Lennart Karl zum Problem für Jamal Musiala - Kommentar

FC Bayern München: Die aktuellsten Transfers

