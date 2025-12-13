Eintracht Frankfurt landet in der Bundesliga einen kleinen Befreiungsschlag - hat aber gleich bei zwei Augsburger Toren den VAR auf seiner Seite.

Dem mutigen Auftritt in Barcelona folgt ein zaghafter Befreiungsschlag gegen den FC Augsburg – Eintracht Frankfurt hat in der Fußball-Bundesliga vorerst wieder zurück in die Spur gefunden. Gegen die bayrischen Schwaben konnte die SGE am Samstagnachmittag im letzten Heimspiel des Jahres über weite Strecken zwar nicht überzeugen, dennoch gelang ein 1:0 (0:0)-Erfolg.

Durch den Dreier bleiben die Hessen somit in Reichweite der europäischen Plätze.

Vier Tage nach dem knappen 1:2 in der Champions League bei Barca schoss Ritsu Doan (68.) den siebten Saisonsieg für die Hessen heraus. Der vermeintliche Augsburger Ausgleich durch Noahkai Banks wurde wegen einer knappen Abseitsstellung zurückgenommen (87.).

Während sich die Eintracht somit ein wenig für das 0:6 am vorigen Wochenende bei RB Leipzig rehabilitierte, bleibt Augsburg im Bereich der Abstiegszone.

"Ich erwarte, dass wir an die Leistung beim FC Barcelona anknüpfen", hatte Eintracht-Trainer Dino Toppmöller vor der Begegnung gesagt. Der 45-Jährige verzichtete im Vergleich zur Königsklasse auf den leicht angeschlagenen Hugo Larsson; Manuel Baum schickte die gleiche Elf auf den Platz, die ihm gegen Leverkusen vor einer Woche (2:0) eine gelungene Rückkehr auf die Trainerbank beschert hatte.