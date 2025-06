Der HSV arbeitet nach dem Wiederaufstieg in die Bundesliga an Verstärkungen für den Kader, um das Ziel Klassenerhalt zu schaffen. Nach Nicolai Remberg soll nun der nächste Neuzugang eingetütet werden.

HSV-Transferziel: Auch Köln und Gladbach interessiert

Demnach ist der HSV in der Pole-Position im Werben um den ehemaligen Hertha-Profi, der vor einer Rückkehr in die höchste deutsche Spielklasse steht. Neben den Hansestädtern zeigt aber auch Mitaufsteiger 1. FC Köln sowie die Borussia Mönchengladbach Interesse an dem Abwehrhünen.

Der Sportsender berichtet, dass Torunarigha zeitnah eine Entscheidung über seine Zukunft treffen will. Bereits in der laufenden Woche ist demnach damit zurechnen, dass sich der 27-Jährige für seine nächste Station festlegt.