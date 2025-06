Wie geht der Hamburger SV die Bundesliga-Rückkehr an? Wir haben mit Sportvorstand Stefan Kuntz über sein erstes Jahr in Hamburg, aber auch Trainer Merlin Polzin, die HSV-Identität und die neue Demut gesprochen. Das Interview führte Andreas Reiners Nein, auf Wolke sieben schwebt Stefan Kuntz nicht mehr. Dafür ist das Fußball-Geschäft zu schnelllebig. Vor allem dann, wenn man als Aufsteiger in die Bundesliga die neue Saison plant. Eine Saison, in der Kuntz mit dem Hamburger SV natürlich die Klasse halten will. Dass dies kein leichtes Unterfangen wird, weiß der HSV-Sportvorstand. Der Plan ist aber klar. "Wir wollen nicht groß reden, sondern machen. Entscheidend wird, dass wir eine Mannschaft haben, die so heiß ist auf die Bundesliga, dass wir den Klassenerhalt schaffen können. Dass wir Ruhe bewahren, vor allem bei der ersten Krise nicht gleich durchdrehen und nicht wieder anfangen, irgendwelche Luftschlösser zu bauen. Uns ist bewusst: Was die Intensität angeht, müssen wir einiges aufholen, um bereit für die Bundesliga zu sein", sagte Kuntz im ran-Interview. Allerdings sind im ersten Jahr seiner Amtszeit Weichen gestellt worden, damit der HSV nicht nur aufsteigt, sondern sich auch im Oberhaus langfristig etabliert. Im Interview spricht der 62-Jährige über die HSV-Identität, seine persönliche Bilanz, Trainer Merlin Polzin, den Umbruch und die neue Demut.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Kuntz: Schnell wieder in der Realität ran: Herr Kuntz, schweben Sie mit ein bisschen Abstand zum Aufstieg immer noch auf Wolke sieben? Stefan Kuntz: Nein, ganz ehrlich: Dafür holt einen die Realität im Fußball viel zu schnell wieder ein. Aber klar, ein sehr befriedigendes Grundgefühl bleibt, gerade nach so einer intensiven Saison. ran: Es wurde ja aufgrund der HSV-Vergangenheit am Ende wieder geunkt, dass einmal mehr etwas schieflaufen könnte. Hatten Sie selbst zwischendurch mal leise Zweifel? Kuntz: Nein, überhaupt nicht. Ich beschäftige mich wenig mit dem, was in den Jahren zuvor war. Wir haben uns voll auf die aktuelle Situation konzentriert und fokussiert. Selbst in den Momenten, in denen die Ergebnisse mal nicht gestimmt haben, hatten wir es stets in der eigenen Hand. Diese Konstellation war komfortabel und wir haben sie letztlich genutzt. ran: Gab es gar keine Momente der Unsicherheit, zum Beispiel nach der Trennung von Steffen Baumgart? Kuntz: Ich bin grundsätzlich positiv eingestellt und richte den Blick immer nach vorne. Deshalb waren Zweifel kein Thema.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Bundesliga-Transfergerüchte: Granit Xhaka heiß begehrt! Gespräche laufen wohl bereits 1 / 20 © IMAGO/Brauer-Fotoagentur Granit Xhaka (Bayer Leverkusen)

Die AC Mailand bemüht sich wohl um Granit Xhaka. Laut "sky" sollen erste Gespräche zwischen dem Verein und dem Management des Mittelfeldspielers bereits stattgefunden haben. In den kommenden Tagen soll auch ein Treffen folgen. Demnach kann sich der Schweizer einen Wechsel in die Modestadt durchaus vorstellen - noch sind die Verhandlungen jedoch in einem frühen Stadium. © 2025 Getty Images Atakan Karazor (VfB Stuttgart)

Stuttgarts Kapitän Atakan Karazor soll laut "Bild" Begehrlichkeiten in der Premier League geweckt haben. Demnach haben sich Newcastle United und Aston Villa wohl bei dessen Management über eine Transfermöglichkeit erkundigt. Allerdings sollen die beiden englischen Europapokal-Teilnehmer noch ... © 2025 Getty Images Atakan Karazor (VfB Stuttgart)

... keinen konkreten Vorstoß wegen Karazor beim VfB gemacht haben. Der Vertrag des Sechsers läuft noch bis zum Sommer 2028. Ihn wie auch Nebenmann Stiller würden die Schwaben wohl allzu gerne halten, haben aber dem Bericht nach eine Schmerzgrenze, ab der ein Verkauf denkbar erscheinen dürfte. © IMAGO/Sven Simon Piero Hincapie (Bayer Leverkusen)

Die Transferphase entwickelt sich zum Ausverkauf bei Bayer Leverkusen. Nun soll auch Piero Hincapie kurz vor einem Abgang stehen. Laut "ESPN" ist Atletico Madrid in weit fortgeschrittenen Gesprächen mit dem Innenverteidiger. Dem Bericht zufolge soll die Ablöse für den 23-Jährigen bei 40 Millionen Euro liegen. Nach Jonathan Tah und Odilon Kossounou wäre Hincapie der dritte Innenverteidiger, der den Werksklub im Sommer verlässt. © Getty Images Hugo Ekitike (Eintracht Frankfurt)

Ein neuer Big Player im Werben um Frankfurts Hugo Ekitike. Wie "Sky" berichtet, soll nun auch Manchester United Interesse an dem Stürmer haben. Die Red Devils machen damit Liverpool und Chelsea Konkurrenz, die ebenfalls um den 22-Jährigen buhlen. Für den Franzosen, der in der vergangenen Saison in der Liga mit 15 Treffern und acht Vorlagen herausstach, fordert die Eintracht allerdings knapp 100 Millionen Euro an Ablöse. Sein Vertrag bei den Adlern ist noch vier Jahre lang gültig. © Getty Images Noah Atubolu (SC Freiburg)

Der 23 Jahre alte Keeper des SC Freiburg will sich bei der U21-EM 2025 in der Slowakei (live in Sat. 1 und im Livestream auf ran.de und Joyn) ins Rampenlicht parieren. Doch bereits vorher gibt es Interesse am deutschen Torwart. Laut "Calciomercato" gab es ein Treffen zwischen den Verantwortlichen der AC Mailand und der Breisgauer. © Branislav Racko Noah Atubolu (SC Freiburg)

Die "Rossoneri" wollen Atubolu wohl als perspektivischen Nachfolger des französischen Schlussmanns Mike Maignan. Der 29-Jährige hat in Mailand nur einen Vertrag bis 2026 und liebäugelt wohl mit einem Wechsel. Auch West Ham United scheint an Atubolu interessiert. Ein erstes Angebot gibt es demnach aber noch nicht. © IMAGO/Ulrich Wagner Kim Min-jae (FC Bayern München)

Nach zwei Saisons beim FC Bayern könnte sich die Zeit in München für Kim Min-jae dem Ende zuneigen. Die sportliche Führung des Rekordmeisters ist nicht vollends von dem Koreaner überzeugt. Einem Verkauf ist man nicht abgeneigt. Nun soll sich auch der erste Interessent herauskristallisieren. Die AC Mailand soll sich um die Dienste des Innenverteidigers bemühen. Das berichtet die "Gazetta dello Sport". ... © IMAGO/Revierfoto Kim Min-jae (FC Bayern München)

... Dem italienischen Sportblatt zufolge soll der Berater des 28-Jährigen bereits den Markt sondiert haben: Als Wunschziel gilt demnach die Serie A. Auf Grund von wirtschaftlichen Faktoren ist ein Transfer derzeit jedoch noch nicht heiß. Die Bayern-Bosse sind nicht an einer Leihe interessiert und wollen 30 Millionen Euro fix. Auch das Gehalt - Kim verdient in München wohl rund acht bis neun Millionen Euro - stellt eine Hürde dar. © Getty Images Bryan Zaragoza (FC Bayern München)

Drei Vereine aus der spanischen Heimat sollen laut "Sky" am Bayern-Spieler interessiert sein. Zuletzt war Zaragoza an CA Osasuna aus Pamplona verliehen, jetzt wollte er sich offenbar wieder für einen Platz im Bayern-Kader empfehlen. Doch Trainer Vincent Kompany ist wohl nicht überzeugt. Der 23-Jährige ist demnach nicht einmal für die Klub-WM eingeplant ... © Getty Images Bryan Zaragoza (FC Bayern München)

Die Bayern wollen Zaragoza demnach am liebsten direkt verkaufen und nicht wieder verleihen. Er hat noch einen Vertrag bis 2029. Celta Vigo, Real Betis und Villareal können sich dem Bericht nach einen Deal vorstellen. Es soll auch lose Anfragen aus Italien und England geben. © IMAGO/motivio Benjamin Sesko (RB Leipzig)

Der FC Liverpool soll an Benjamin Sesko von RB Leipzig interessiert sein. Allerdings steht der Slowene auch beim FC Arsenal hoch im Kurs, hier könnte es also zu einem englischen Duell kommen. Laut "Sky" gab es zwischen Arsenal und Leipzig bereits Gespräche, Mikel Arteta will ihn demnach unbedingt haben. Liverpool müsste sich hier also wohl beeilen. © 2025 Getty Images Bruno Fernandes (Manchester United)

Der FC Bayern München soll sich laut dem Portal "Teamtalk" mit Manchester Uniteds Kapitän Bruno Fernandes als möglichem Sommer-Neuzugang beschäftigen. Demnach dürften die Münchner Bosse zeitnah Gespräche mit dem Umfeld des 30-jährigen Portugiesen suchen, wie es im Bericht heißt. Dabei soll die Möglichkeit eines Transfers an die Säbener Straße ausgelotet werden. Neben dem FCB … © 2025 Getty Images Bruno Fernandes (Manchester United)

... soll aber auch der saudi-arabische Topklub Al-Hilal Interesse am Nationalspieler haben. Bereits im Sommer 2024 dürften hingegen die Münchner Fernandes schon auf dem Zettel gehabt haben. Damals wurde diese Spur aber nicht konkreter. Fernandes' Vertrag in Manchester läuft noch bis 2027, zudem gibt es eine Option auf eine weitere Spielzeit. © Getty Images Rafael Leao (AC Mailand)

Laut "Sky" zeigt der FC Bayern Interesse an Rafael Leao. Der Portugiese soll die Lücke auf dem linken Flügel schließen und als Ersatz für Leroy Sane kommen, der vor einem Abgang steht. Dem Bericht zufolge pflegt Max Eberl ein sehr positives Verhältnis mit Leao-Agent Jorge Mendes. Es soll bereits zu Gesprächen zwischen den beiden Parteien gekommen sein ... © UEFA via Getty Images Rafael Leao (AC Mailand)

... Bei der AC hat der Flügelstürmer noch bis 2028 Vertrag. Sein derzeitiger Marktwert wird auf 75 Millionen Euro taxiert. In der Serie A legte der 25-Jährige in dieser Saison acht Treffer auf und erzielte daneben zehn weitere Tore. Auch in der Königsklasse konnte er dreimal knipsen. © Shutterstock Kaoru Mitoma (Brighton & Hove Albion)

Oder wird es doch ein anderer Spieler, der in die Fußstapfen von Sane tritt? Linksaußen Kaoru Mitoma von Brighton & Hove Albion soll bei den Bayern ebenfalls auf dem Zettel stehen. Der Japaner traf in dieser Premier-League-Saison zehnmal und gilt als einer der besten Dribbler der Liga. Konkret soll das Interesse laut "Bild" jedoch noch nicht sein. © Getty Images Hugo Larsson (Eintracht Frankfurt)

Droht der Eintracht trotz der Qualifikation für die Champions League ein Ausverkauf im Sommer? Die Spieler aus Frankfurt sind begehrt, darunter auch Hugo Larsson. Laut "Marca" zeigt Real Madrid Interesse an dem Schweden. Nach den Transfers von Dean Huijsen und Trent Alexander-Arnold möchten die Blancos auch im Mittelfeld nachlegen. Dem Bericht zufolge liegt dahingehend der Fokus auf dem Youngster der Eintracht. © NurPhoto via Getty Images Hugo Larsson (Eintracht Frankfurt)

Real Madrid soll demnach bereits mehrmals in der Stadt am Main präsent gewesen sein, um den 20-Jährigen zu beobachten. Der Vertrag von Larsson ist noch bis 2029 gültig - sein Marktwert wird derzeit auf 40 Millionen Euro taxiert. Ein Transfer würde für die Madrilenen also durchaus kostenintensiv werden. © IPS Christopher Nkunku (FC Chelsea)

Laut "Sky" hat Bayern wieder ein Auge auf den ehemaligen Leipziger Angreifer geworfen. Nkunku will unbedingt einen dauerhaften Abgang von den Londonern, obwohl sein Vertrag noch bis 2029 läuft. Mit den Münchnern hatte man im Winter schon eine mündliche Einigung erzielt, der Deal zerschlug sich allerdings. Auch andere Top-Klubs haben ein Interesse bei dem Franzosen hinterlegt.

ran: Sie sind seit etwas mehr als einem Jahr beim HSV. Wie fällt denn Ihre Bilanz aus? Kuntz: Bei der Frage nach der Identität des HSV war für mich nicht ein neues Leitbild die Lösung, sondern mit welchen Werten wir arbeiten möchten, für welche Philosophie wir stehen wollen und wie alle Mitarbeiter das in der täglichen Arbeit nach innen und nach außen verkörpern. ran: Was bedeutet das konkret? Kuntz: Wir wollen nahbar sein, transparent, mit einem gesunden Maß an Demut, aber auch extrem ehrgeizig, ambitioniert und proaktiv. Das soll nicht nur für die Mannschaft gelten, sondern für den gesamten Verein. Sportlich haben wir eine Analyse gemacht und wussten, wo es noch nicht so optimal lief. Und da haben wir erfolgreich dagegen gesteuert.

Kuntz: So hilft die eigene Vergangenheit ran: Welche Rolle haben Ihre eigenen Erfahrungen gespielt? Kuntz: Wenn man wie ich lange im Fußball dabei ist, entwickelt man ein Gespür für Situationen. Das hilft auch, schwierige Entscheidungen zu treffen, wie eine Trainerverpflichtung oder -entlassung. Wichtig ist, dabei Ruhe zu bewahren, Überzeugung auszustrahlen und ein gutes Bauchgefühl zu entwickeln. Ebenso wichtig ist es aber, auch der öffentlichen Meinung standzuhalten und Entscheidungen durchzusetzen. ran: Sie haben sich natürlich bewusst dafür entschieden, aber hat Sie das neue Trainerteam um Merlin Polzin doch ein Stück weit positiv überrascht? Kuntz: Ich stelle mich jetzt nicht hin und sage, ich hätte alles vorhergesehen. Aber man erkennt natürlich gewisse Stärken und Potenziale. In meiner Funktion geht es mir auch darum, Menschen und Mitarbeiter zu entwickeln. Dass man ihnen zur Seite steht, dass man sie versucht zu unterstützen, sie dann aber auch gewähren lässt und nicht überall reinquatscht. Das gilt für das Trainerteam genauso wie für unseren Sportdirektor Claus Costa oder andere Mitarbeiter. ran: Was sprach dabei konkret für die Konstellation mit Merlin Polzin und seinem Team? Kuntz: Für uns war klar: Wir brauchen nicht nur ein Trainerteam, das fachlich stark ist. Wir brauchen eines, das unsere Philosophie versteht. Wir müssen den einen oder anderen Transfererlös generieren. Das geht am besten mit jungen Spielern, weshalb deren Entwicklung besonders wichtig ist. Wir haben die Vorstellung, dass alle Positionen im Idealfall von Leistungsträgern besetzt werden, dass wir aber dahinter jeweils einen jungen Herausforderer haben. Und in der Hinsicht hat es gepasst, dass wir junge Trainer holen, die den Gesamtüberblick über die Talente beim HSV haben. Die Wege zum Nachwuchsleistungszentrum sind dann noch kürzer und noch viel eingespielter. Wir wollen wieder mehr auf jüngere Spieler setzen, dabei aber auch von vornherein sagen, dass sie Geduld und Zeit brauchen. Wir sind überzeugt von unserem eingeschlagenen Weg, mit Identifikation, Mut und klarer Struktur. ran: Was zeichnet das Trainerteam fachlich besonders aus? Kuntz: Vor allem das Zusammenspiel. Jeder bringt seine Stärken ein, und das nutzen die unterschiedlichen Typen extrem. Fachlich überzeugen sie mit klaren Konzepten in Taktik und Trainingsgestaltung. Auch der menschliche Faktor passt, mit vielen Gesprächen, vor allem auch mit Klarheit. Besonders stark finde ich den Umgang mit den Spielern: Es wird nie der Mensch kritisiert, sondern höchstens die sportliche Leistung. Das schafft Vertrauen. Und: Sie haben mit enormer Energie gearbeitet. Diese Energie hat die Mannschaft getragen und war letztendlich auch mit entscheidend dafür, dass wir stabil geblieben sind und es durchgezogen haben. Wie kreativ das Trainerteam war, wenn es darum ging, die Spieler immer wieder mit frischer Energie und Selbstvertrauen aufzuladen, hat mich beeindruckt. Da wurde unglaublich viel investiert.

Anzeige

Kuntz beim HSV: "Immer mal politische Strömungen" ran: Hat Sie in Ihrer Rolle als Verantwortlicher im Verein etwas überrascht? Kuntz: Nicht wirklich überrascht. Aber man merkt, dass es in so einem großen Verein natürlich auch immer mal politische Strömungen und daraus resultierende Schlagzeilen gibt, die nicht immer förderlich sind. Aber das ist normal. ran: Hatte die neue Ruhe und Klarheit im Verein trotzdem Auswirkungen aufs häufig ungeduldige HSV-Umfeld? Kuntz: Definitiv. Wir haben bewusst darauf geachtet, keine Hektik nach außen dringen zu lassen. Wir kommunizieren klar, ruhig und mit Überzeugung und Transparenz. Wenn du eine klare Vision und Mission hast, dann wirkt das auch nach außen und man kann sich daran messen lassen. ran: Sie haben den Verein mit allen Facetten erlebt. Wie schätzen Sie die Bedeutung für die Bundesliga ein?

Anzeige

Zuschauertabelle 2024/25 im deutschen Fußball: Zahlreiche Zweitligisten in den Top 20 1 / 21 © NurPhoto Zuschauertabelle 2024/25r: Diese Klubs lockten die meisten Fans ins Stadion

Der deutsche Fußball boomt weiterhin, Woche für Woche pilgerten in der Saison 2024/25 zehntausende Fans in die Stadien der Republik. Welche Klubs durften in der Saison 2024/25 im Schnitt die meisten Fans in ihren Arenen begrüßen? ran zeigt die Zuschauertabelle - in der auch viele Zweitligisten vorkommen. (Quelle: transfermarkt.de; Hinweis: Nur Ligaspiele berücksichtigt) © MIS 20. Platz: FC St. Pauli - Schnitt: 29.506

- Stadion: Millerntor-Stadion

- Kapazität: 29.546 © MIS 19. Platz: FC Augsburg - Schnitt: 29.820

- Stadion: WWK Arena

- Kapazität: 30.660 © Vitalii Kliuiev 18. Platz: Bayer Leverkusen - Schnitt: 29.961

- Stadion: BayArena

- Kapazität: 30.210 © 2024 Getty Images 17. Platz: 1. FSV Mainz 05 - Schnitt: 32.390

- Stadion: MEWA Arena

- Kapazität: 33.305 © Fotostand 16. Platz: SC Freiburg - Schnitt: 34.188

- Stadion: Europa-Park Stadion

- Kapazität: 34.700 © Zink 15. Platz: 1. FC Nürnberg - Schnitt: 37.408

- Stadion: Max-Morlock-Stadion

- Kapazität: 50.000 © Noah Wedel 14. Platz: Hannover 96 - Schnitt: 38.300

- Stadion: Heinz-von-Heiden-Arena

- Kapazität: 49.000 © 2024 Getty Images 13. Platz: SV Werder Bremen - Schnitt: 41.403

- Stadion: Weserstadion

- Kapazität: 42.100 © 2024 Getty Images 12. Platz: Fortuna Düsseldorf - Schnitt: 41.488

- Stadion: Merkur Spiel-Arena

- Kapazität: 54.600 © 2024 Getty Images 11. Platz: RB Leipzig - Schnitt: 45.045

- Stadion: Red Bull Arena

- Kapazität: 47.000 © Thomas Frey 10. Platz: 1. FC Kaiserslautern - Schnitt: 46.348

- Stadion: Fritz-Walter-Stadion

- Kapazität: 49.350 © Mika Volkmann 9. Platz: 1. FC Köln - Schnitt: 49.929

- Stadion: Rheinenergiestadion

- Kapazität: 50.000 © 2024 Getty Images 8. Platz: Borussia Mönchengladbach - Schnitt: 53.078

- Stadion: Borussia-Park

- Kapazität: 54.042 © Metodi Popow 7. Platz: Hertha BSC - Schnitt: 53.191

- Stadion: Olympiastadion

- Kapazität: 74.667 © 2024 Getty Images 6. Platz: Hamburger SV - Schnitt: 56.324

- Stadion: Volksparkstadion

- Kapazität: 57.000 © 2024 Getty Images 5. Platz: Eintracht Frankfurt - Schnitt: 57.600

- Stadion: Deutsche Bank Park

- Kapazität: 58.000 © Michael Weber 4. Platz: VfB Stuttgart - Schnitt: 59.265

- Stadion: MHPArena

- Kapazität: 60.449 © 2024 Getty Images 3. Platz: FC Schalke 04 - Schnitt: 61.639

- Stadion: Veltins-Arena

- Kapazität: 62.271 © Picture Point LE 2. Platz: FC Bayern München - Schnitt: 75.000

- Stadion: Allianz Arena

- Kapazität: 75.000 © osnapix 1. Platz: Borussia Dortmund - Schnitt: 81.365

- Stadion: Signal Iduna Park

- Kapazität: 81.365

Kuntz: Ich war bei der DFL-Tagung nach Saisonende, und da haben sich viele gefreut, dass der HSV und auch Köln wieder da sind. Das schmälert nicht die Leistungen anderer Klubs, aber Fakt ist: Wir bringen immer das größte Fan-Kontingent mit, bei uns ist zu Hause immer was los. Es ist eine große Tradition da. Es wird auch kein Hehl daraus gemacht, dass die Bundesliga für Tradition steht. Da freut man sich natürlich. ran: Und in Hamburg selbst? Sieben Jahre sind eine lange Zeit… Kuntz: In Hamburg selbst war es besonders emotional: Kaum einer hat mir gratuliert, die meisten haben sich bedankt. Die Menschen hier haben lange gelitten, sind veräppelt worden sieben Jahre lang. Das ist durch den Aufstieg alles wieder da. Auch ein gewisser Stolz auf den HSV, den man wieder nach außen zeigen kann. Es ist nicht mehr nur Loyalität, unbedingte Treue und gemeinsames Leiden gefragt. Jetzt ist mal wieder eine Zeit da, um einfach stolz durch die Gegend zu gehen und zu sagen: 'Wir sind wieder da'.

Anzeige

Kuntz: "Wer andere Erwartungshaltungen hat, der hat falsche" ran: Das ist ohne Frage ein Ansporn für die neue Saison. Entsteht aus dieser Situation aber eventuell auch zusätzlicher Druck? Kuntz: Nein, überhaupt nicht. Wir kommen aus sieben Jahren Zweitklassigkeit. Unser Ziel ist klar: in der Bundesliga ankommen und drinbleiben. Das ist der Druck. Wer andere Erwartungshaltungen hat, der hat falsche. Teams wie Augsburg, Mainz oder Freiburg haben uns zehn Jahre Bundesliga voraus. Das gilt es jetzt erstmal aufzuholen. ran: Wie groß ist dieser Rückstand? Kuntz: Ein Blick auf die TV-Geld-Tabelle reicht da schon. Dann kann man durchrechnen, was diese Klubs allein über zehn Jahre mehr an Einnahmen hatten - das summiert sich gewaltig. ran: Wie geht man die neue Saison an, ohne sich zu übernehmen und zur Fahrstuhlmannschaft zu werden? Kuntz: Mit Bescheidenheit und indem wir hart arbeiten. Wir wollen nicht groß reden, sondern machen. Entscheidend wird, dass wir eine Mannschaft haben, die so heiß ist auf die Bundesliga, dass wir den Klassenerhalt schaffen können. Dass wir Ruhe bewahren, vor allem bei der ersten Krise nicht gleich durchdrehen und nicht wieder anfangen, irgendwelche Luftschlösser zu bauen. Uns ist bewusst: Was die Intensität angeht, müssen wir einiges aufholen, um bereit für die Bundesliga zu sein. Deshalb schauen wir, dass wir bis zum Ende der Transferperiode so arbeiten, dass wir den bestmöglichen Kader zusammenstellen können.

Anzeige

HSV zurück in der Bundesliga: So sah die Welt im Sommer 2018 aus 1 / 11 © Getty Images So sah die Welt aus, als der HSV zuletzt in der Bundesliga spielte

Der Hamburger SV ist nach knapp sieben Jahren zurück in der Bundesliga, aus der die Hanseaten am 12. Mai 2018 abstiegen. ran zeigt, wie die Welt damals aussah. © 2018 Getty Images Bundesliga-Dino Hamburger SV verabschiedet sich mit Sieg

Der HSV siegte zwar am 34. Spieltag der Saison 2017/18 mit 2:1 im Volksparkstadion gegen Gladbach, verpasste aber dennoch die Rettung. Dem erstmaligen Abstieg am 12. Mai 2018 folgten Tränen bei Stars wie Lewis Holtby, aber auch Ausschreitungen der enttäuschten HSV-Fans. Die Polizei musste gar mit einer Pferdestaffel auf den Rasen des Volksparkstadions, um das Schlimmste zu verhindern. © 2018 Getty Images FC Schalke 04 als Vizemeister

Während in Hamburg der Abstieg betrauert wurde, war in Gelsenkirchen zeitgleich am 12. Mai 2018 richtige Partystimmung angesagt. Der junge Coach Domenico Tedesco führte S04 sensationell zum Vizemeister-Titel in der Bundesliga. Von solch glorreichen Zeiten träumen die Fans der "Königsblauen" heute nur noch. Mittlerweile ist der Traditionsklub im Mittelmaß der 2. Bundesliga versunken. © Everett Collection Deadpool 2 erobert deutsche Kinos

Als der Hamburger SV den bitteren Weg in die Zweitklassigkeit antreten musste, war in deutschen Kinos der Film Deadpool 2 der Kassenschlager. In der Hauptrolle agierte Hollywood-Star Ryan Reynolds alias Wade Wilson als Verbrecherjäger. © 2018 Getty Images Kraichgau liegt Nagelsmann zu Füßen

Der heutige Bundestrainer Julian Nagelsmann erlebte am 12. Mai sein vorläufiges Karriere-Highlight. Der jüngste Coach der Bundesliga-Geschichte führte 1899 Hoffenheim erstmals in die Champions League. Die Kraichgauer schlugen am 34. Spieltag zeitgleich zum HSV-Abstieg Borussia Dortmund mit 3:1 und schlossen die Saison damit unmittelbar vor dem BVB auf Platz 3 ab. Ein Jahr später verließ Nagelsmann die TSG in Richtung RB Leipzig. © 2018 Carlos Rodrigues Netta Barzilai gewinnt den Eurovision Song Contest 2018

Nur wenige Stunden nach dem bislang letzten HSV-Bundesliga-Spiel fand in Lissabon der Eurovision Song Contest statt. Dabei holte Netta Barzilai für Israel den Sieg. Auch Deutschland überzeugte durch die Performance von Michael Schulte mit Platz 4. © 2018 Getty Images USA steigen aus dem Atom-Abkommen mit dem Iran aus

Auf weltpolitischer Ebene stand im Mai 2018 der Austritt der USA aus dem Atom-Abkommen mit dem Iran im Mittelpunkt. Die US-Regierung um Präsident Donald Trump kündigte das Abkommen auf. Es enthielt Regeln, die den Bau iranischer Kernwaffen verhindern sollten, überwacht von der internationalen Atomenergie-Behörde IAEO. © Getty Images Capital Bra als "Tabellenführer" der deutschen Charts

Mit seinem Song "Neymar" stürmte Rapper Capital Bra im Mai 2018 die deutschen Charts und stand im Ranking wochenlang auf Platz 1. © IMAGO/Newscom World Federer übernimmt wieder Platz 1 in der Tennis-Welt

Roger Federer setzte sich am 14. Mai, zwei Tage nach dem HSV-Abstieg, wieder an die Spitze der Tennis-Welt. Der Schweizer löste damit seinen Kumpel und jahrelangen Rivalen Rafael Nadal als Nummer 1 im ATP-Einzelranking ab - allerdings nur für sieben Tage, dann zog der Spanier wieder vorbei. © 2018 Getty Images Foto mit Erdogan: Özil und Gündogan sorgen für Skandal

Die Nationalspieler Mesut Özil und Ilkay Gündogan brachen durch ein Foto mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan Mitte Mai 2018 eine Welle der Entrüstung los. Die Bezeichnung "mein Präsident" löste eine Integrations-Debatte im Vorfeld der WM 2018 aus. Letztlich entschuldigten sich beide und fuhren mit zur enttäuschenden WM-Endrunde nach Russland, bei der Titelverteidiger Deutschland schon in der Vorrunde scheiterte. © 2018 Getty Images Megan und Harry: Royale Traumhochzeit in Großbritannien

Genau eine Woche nach dem besiegelten HSV-Abstieg gaben sich der britische Prinz Harry und Schauspielerin Meghan Markle in Windsor Castle das Ja-Wort. Die Hochzeit soll laut Medienberichten zwei Millionen Euro gekostet haben und wurde von den Royals bezahlt. Für die Sicherheitsvorkehrungen in Höhe von angeblich 34 Millionen Euro kam hingegen der britische Steuerzahler auf.

ran: Wie groß wird der Kaderumbruch werden? Kuntz: Da gibt’s zwei Dinge: Das, was man gerne hätte und das, was realistisch ist. Zwischen Wunsch und Wirklichkeit gibt es leider oft einen Unterschied. Aber natürlich müssen wir uns punktuell verstärken. Das ist unser Ziel. Natürlich immer im Rahmen des Machbaren.

Anzeige