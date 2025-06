FC Bayern: Traumtransfer?Nico Williams hat sich wohl entschieden - Gerüchte und News der Bundesliga

Ab dem 1. Juni dürfen die Klubs daran arbeiten, entstandene Lücken oder Schwachstellen zu beseitigen. Alles, was im Winter nicht geschafft wurde, wird jetzt für den Sommer interessant.

Barca soll sich bereits entschieden haben, die Ausstiegsklausel für Nico Williams zu aktivieren, weil der Spieler oberste Priorität habe. Barcelona wird weitere Gesprächsrunden mit dessen Berater benötigen, da die Bedingungen der Ausstiegsklausel in Höhe von 58 Millionen Euro mit Athletic besprochen werden müssen. Der FC Bayern hingegen wartet offenbar ab. Am Sonntag hatte Sportvorstand Max Eberl die Transfergerüchte noch heruntergespielt .

Williams soll seine Entscheidung in erster Linie vom sportlichen Projekt und erst dann vom finanziellen Angebot abhängig machen. Bei beiden Punkten dürften die Bayern und Arsenal bessere Argumente haben als Bilbao, wenngleich sein Heimatklub immerhin in der Champions League mit dabei sein wird.

Nach Antony soll Bayer laut dem englischen Blatt "Sun" an einem weiteren Star aus Manchester interessiert sein. Dieses Mal geht der Blick jedoch zu dem blauen Teil der Stadt. Demnach liebäugelt man mit einem Transfer von Jack Grealish.

+++ 08. Juni, 17:52 Uhr: Romano vermeldet Bellingham-Deal als perfekt +++

Borussia Dortmund dürfte wohl kurz davor stehen, Jobe Bellingham zu verpflichten. Transfermarkt-Experte Fabrizio Romano vermeldet den Deal sogar schon als fix.

Demnach zahlt der BVB wohl 33 Millionen Euro Ablöse an Premier-League-Aufsteiger Sunderland. Zudem kann die Ablösesumme dem Bericht nach durch Boni noch um fünf Millionen Euro zusätzlich ansteigen. Ebenso soll eine Weiterverkaufsbeteiligung von 15 Prozent vereinbart worden sein.

Zuletzt schaffte der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler mit Sunderland über die Playoffs die Rückkehr in die Premier League, nun tritt er in Dortmund in die Fußstapfen seines älteren Bruders Jude, der mittlerweile bei Real Madrid kickt und davor beim BVB zum Superstar reifte.