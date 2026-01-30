Beim Bundesliga-Aufsteiger Hamburger SV gibt es konkrete Überlegungen, das Volksparkstadion auszubauen.

Der Bundesliga-Rückkehrer Hamburger SV beschäftigt sich zurzeit nicht nur mit der Verbesserung des Kaders, um den Klassenerhalt zu schaffen.

Wie Vorstand Eric Huwer der "Bild" erklärte, bemühen sich die Hanseaten auch um eine bessere Infrastruktur, genauer gesagt eine Vergrößerung des Volksparkstadions.

"Wir sehen, dass wir in jedem Spiel ausverkauft sind. Die Menschen wollen zu uns ins Stadion. Die Frage ist: Wie kriegen wir mehr Plätze?", erklärte Huwer, "damit beschäftigen wir uns gerade intensiv".