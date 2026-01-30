bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn
Hamburger SV: Vorstand Eric Huwer spricht über die Ausbau-Pläne für das Volksparkstadion
- Aktualisiert: 31.01.2026
- 14:39 Uhr
- ran.de
Beim Bundesliga-Aufsteiger Hamburger SV gibt es konkrete Überlegungen, das Volksparkstadion auszubauen.
Der Bundesliga-Rückkehrer Hamburger SV beschäftigt sich zurzeit nicht nur mit der Verbesserung des Kaders, um den Klassenerhalt zu schaffen.
Wie Vorstand Eric Huwer der "Bild" erklärte, bemühen sich die Hanseaten auch um eine bessere Infrastruktur, genauer gesagt eine Vergrößerung des Volksparkstadions.
"Wir sehen, dass wir in jedem Spiel ausverkauft sind. Die Menschen wollen zu uns ins Stadion. Die Frage ist: Wie kriegen wir mehr Plätze?", erklärte Huwer, "damit beschäftigen wir uns gerade intensiv".
Der 42-Jährige nennt auch ein ganz klares Ziel für dieses Projekt: "Wir prüfen, wie wir eine Kapazität erreichen, die höher ist als die von Frankfurt (59.500 Plätze) und Stuttgart (60.058 Plätze)", sagte der HSV-Funktionär, "dafür analysieren wir viele unterschiedliche Maßnahmen".
Das Volksparkstadion fasst derzeit 57.000 Zuschauer, es geht also darum, rund 3.500 zusätzliche Plätze zu schaffen. "Es gibt zahlreiche verschiedene Bereiche, wo wir zusätzliche Plätze schaffen können. Man kann beispielsweise Aufgänge optimieren. Möglicherweise können wir etwas näher an den Platz dran", sieht Huwer Optionen, um das ausgegebene Ziel zu erreichen.
Die Kosten für den möglichen Ausbau beziffert Huwer auf einen hohen siebenstelligen bis achtstelligen Betrag.
Finanziert werden könnte die Baumaßnahme laut dem HSV-Boss durch den geplanten Supporters Trust. Hierbei werden Anteile des Klubs an Mitglieder verkauft. "Da ist der Anspruch, das Geld in Struktur-Projekte zu investieren", erklärte Huwer.