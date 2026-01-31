FC Bayern München verliert wohl Offensiv-Talent Adin Licina an Juventus Turin

Der FC Bayern München verliert offenbar ein Talent. Rechtsaußen Adin Licina schließt sich wohl dem italienischen Topklub Juventus Turin an.

Abgang beim FC Bayern München: Offensivspieler Adin Licina verlässt mit sofortiger Wirkung den deutschen Rekordmeister, das berichtet "Sky". Demnach sichert sich der italienische Topklub Juventus Turin die Dienste des Angreifers. Der 19-Jährige stand eigentlich noch bis Sommer in München unter Vertrag.

Eine Ablöse soll bei dem Wechsel nicht fließen, stattdessen sichert sich der FCB wohl eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 30 Prozent sowie ein Matching Right.