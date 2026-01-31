- Anzeige -
FC Bayern München verliert wohl Offensiv-Talent Adin Licina an Juventus Turin

  • Veröffentlicht: 31.01.2026
  • 14:40 Uhr
  • ran.de

Der FC Bayern München verliert offenbar ein Talent. Rechtsaußen Adin Licina schließt sich wohl dem italienischen Topklub Juventus Turin an.

Abgang beim FC Bayern München: Offensivspieler Adin Licina verlässt mit sofortiger Wirkung den deutschen Rekordmeister, das berichtet "Sky". Demnach sichert sich der italienische Topklub Juventus Turin die Dienste des Angreifers. Der 19-Jährige stand eigentlich noch bis Sommer in München unter Vertrag.

Eine Ablöse soll bei dem Wechsel nicht fließen, stattdessen sichert sich der FCB wohl eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 30 Prozent sowie ein Matching Right.

Licina künftig für Juve im Einsatz

Licina soll über die zweite Mannschaft der Alten Dame an die Profis herangeführt werden und bereits jetzt regelmäßig mit dem Team von Cheftrainer Luciano Spalletti trainieren.

Der junge Deutsche wird von Leaderbrock Sports vertreten, die im Jahr 2022 bereits Kenan Yildiz von München nach Turin transferiert haben.

