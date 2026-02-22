Am Mittwochabend kommt es in der Bundesliga zum Nachholspiel zwischen dem Hamburger SV und Bayer 04 Leverkusen. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Nachdem bereits im Januar Nachholspiele in der Bundesliga stattgefunden haben, folgt nun das letzte ausgefallene Spiel zwischen dem HSV und Bayer Leverkusen.

Das Spiel vom 17. Spieltag musste aufgrund statischer Sicherheitsbedenken im Volksparkstadion abgesagt werden. Vorhergegangen war heftiger Schneefall, der ein extremes Tauwetter nach sich gezogen hatte.

Für Leverkusen ist es nach den Champions-League-Partien in der Playoff-Runde gegen Olympiakos Piräus die dritte Woche mit einem Spiel unter der Woche zwischen den regulären Bundesliga-Spielen.

ran hat alle Informationen zu den Matches zusammengefasst.