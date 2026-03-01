Noch ist Daniel Bauer beim VfL Wolfsburg im Amt, aber es wird schon über einen Nachfolger spekuliert. Einem Bericht zufolge soll Dieter Hecking die schwer angeschlagenen Wölfe vor dem ersten Abstieg der Vereinsgeschichte retten.

Der "kicker" berichtete am Sonntagabend, dass es beim VfL nach der 0:4-Klatsche beim VfB Stuttgart "ernsthafte Überlegungen" geben würde, ein zweites Mal in dieser Saison den Trainer zu wechseln. Ex-Erfolgscoach Hecking könnte die Aufgabe übertragen bekommen, hieß es. Er würde die Nachfolge des glücklosen Bauer antreten.

Der 61-Jährige arbeitete von 2013 bis 2016 schon einmal in Wolfsburg und gewann in dieser Zeit mit dem Klub DFB-Pokal und Supercup. Im September des vergangenen Jahres war Hecking beim Zweitligisten VfL Bochum entlassen worden.

Noch ist offen, wie die Verantwortlichen des VfL nach jetzt sieben sieglosen Spielen in Folge und dem Absturz auf einen Abstiegsplatz reagieren. Der Druck in Wolfsburg ist groß, ein Sieg am Samstag (15.30 Uhr) im Nordduell gegen den Hamburger SV Pflicht.

Bauer (43) hatte in Wolfsburg erst im November das Amt von Paul Simonis übernommen. In bisher 14 Spielen unter seiner Regie gab es jedoch acht Niederlagen. Er sei "total bereit und willens, den Weg bis zum Ende zu gehen", sagte er nach dem VfB-Spiel noch kämpferisch.

