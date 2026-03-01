Die Leipziger feiern in Hamburg einen wichtigen Sieg im Kampf um die Champions-League-Qualifikation. Der HSV verliert erstmals seit über vier Monaten zuhause. Die Fans sorgen für eine frühere Unterbrechung.

RB Leipzig hat die Festung Volksparkstadion gestürmt und einen wichtigen Dreier im Kampf um die Champions League eingefahren. Dabei ließen sich die Roten Bullen auch von einem frühen Tennisball-Protest der Heim-Fans nicht beirren.

Mit dem verdienten 2:1 (1:1)-Erfolg feierten die Sachsen als erstes Top-Team an der Elbe einen Sieg. Der im zweiten Durchgang energielose Hamburger SV verlor derweil erstmals nach sechs Spielen und verpasste die Chance, sich weiter von den Abstiegsplätzen abzusetzen.

Dabei begann die Partie kurios: Aus Protest gegen die späte Anstoßzeit am Sonntag warfen Fans der Gastgeber nach wenigen Sekunden Spielzeit zahlreiche Tennisbälle auf den Rasen. Nachdem diese von Vereinsmitarbeitern beseitigt waren, ging es nach gut einminütiger Unterbrechung weiter, und die Hamburger gingen vor 57.000 Fans durch Fabio Vieira (22.) in Führung. Romulo per Hackentor (36.) und Yan Diomande (50.) drehten für Leipzig die Partie.

Obwohl Romulo mit einem Handelfmeter an HSV-Torhüter Daniel Heuer Fernandes scheiterte (62.), fügte das Team von Ole Werner den Rothosen die erste Heimniederlage nach über vier Monaten zu. Dem VfB Stuttgart, Borussia Dortmund und dem FC Bayern München war dies zuvor nicht gelungen.