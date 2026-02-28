Nico Schlotterbeck war eine prägende Figur im Bundesliga-"Klassiker" zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern. Doch hätte der Abwehrspieler überhaupt das Ende des Spiels auf dem Platz erleben dürfen?

Das ewige Duell zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern am Samstagabend hielt, was es versprach. Beide Teams lieferten sich ein Spiel auf Augenhöhe, mit dem besseren Ende für die Münchner. Dabei war der BVB dank eines Kopfballtreffers von Nico Schlotterbeck sogar in Führung gegangen.

Doch dass der Abwehrspieler zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch auf dem Feld stand, hatte er durchaus auch Schiedsrichter Sven Jablonski zu verdanken. Denn wenige Minuten zuvor hatte Schlotterbeck Bayern-Profi Josip Stanisic im Zweikampf unglücklich, aber unschön mit offener Sohle am Schienbein getroffen.

Das Trefferbild selbst hätte eine Rote Karte definitiv ermöglicht, Jablonski beließ es bei Gelb. Schlotterbeck selbst gab zu, dass ein Platzverweis wohl kein Fehler gewesen wäre.

"Ich habe schon das Gefühl, dass ich zuerst am Ball war, ihn aber auch ordentlich treffe. Es sieht sauunglücklich aus. Die Intensität war für mich nicht so hoch. Ich habe schon gefühlt, dass ich ihn hart treffe und glaube schon, dass man da auch Rot geben kann", sagte er bei "Sky".

Doch von Gnaden des Referees blieb er auf dem Feld - und traf kurze Zeit später zur Führung. Beim Torjubel jedoch spielte der nun vorbelastete Innenverteidiger wieder mit dem Feuer. Denn Schlotterbeck übersprang eine Bande und war plötzlich inmitten der Fans, klatschte sogar mit ihnen ab. Hätte es dafür nicht eine zweite Gelbe Karte geben müssen?