Joshua Kimmich: Bayern-Leader liefert Klartext zur Meisterschaft - führt er den FCB zum Triple?

Joshua Kimmich entscheidet Topspiel: "Schon was ganz Besonderes" Kimmich selbst sah es deutlich pragmatischer: "Ich schieße ja generell nicht so viele Tore, deswegen nehme ich jedes Tor sehr gern mit. Und in Dortmund so spät das 3:2 zu machen, das ist schon was ganz Besonderes." Geht es nach ihm, war sein zweiter Saisontreffer also auch das Tor zur Meisterschaft. Wer will ihm da ernsthaft widersprechen? Zumal die Bayern in dieser Bundesliga-Saison erst neun Punkte liegen gelassen haben. Angesichts des beinahe unwirklichen Torverhältnisses von 88:23 könnten sie sich noch vier Niederlagen in den ausstehenden zehn Runden erlauben, wenn der BVB seinerseits nicht perfekt durch die letzten Saison-Wochen kommt. Schon am 28. Spieltag und damit direkt nach der letzten Länderspielpause könnte die Meisterschaft auch offiziell entschieden sein. BVB vs. FC Bayern: Kein Rot für Schlotterbeck nach Foul an Stanisic - Kovac mit irritierender Aussage Dann würde an Ostern also die Schale im Bayern-Nest liegen. Für Kimmich wäre es Nummer zehn. Damit würde er gemeinsam mit Sven Ulreich zu Robert Lewandowski und David Alaba aufschließen. Mehr haben nur Thomas Müller (13) und Teamkollege Manuel Neuer (zwölf) gesammelt. So dominant wie in dieser Saison agierten die Münchner dabei längst nicht immer. Gerade in den vergangenen Jahren schien die Tür für die Konkurrenz wieder einen spaltbreit offen zu stehen. Diesmal schob Kimmich sie persönlich zu – wenn auch sehr gefühlvoll.

