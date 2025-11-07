Hamburger SV vs. Borussia Dortmund live: Bundesliga im Free-TV, Livestream und Ticker

Der Hamburger SV wird am 10. Spieltag der Bundesliga-Saison Borussia Dortmund im Volksparkstadion empfangen. So verfolgt ihr das Duell im TV, Livestream und Liveticker.

Borussia Dortmund muss am 10. Spieltag der Bundesliga im Norden beim Hamburger SV antreten und wird dabei wichtige drei Punkte vor der Länderspielpause sammeln wollen.

Nach zwei knappen 1:0-Siegen in Folge gegen Köln und in Augsburg steht man mit 20 Punkten auf dem dritten Platz. Die Hamburger sind derweil mit acht Punkten auf dem 13. Tabellenplatz.

Nach dem 4:0-Erfolg gegen Mainz am sechsten Spieltag setzte es zuletzt drei Niederlagen in Folge für die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin. Zuletzt fingen sich die Hamburger in Köln eine 1:4-Pleite ein.

Diese Niederlagenserie soll nun gestoppt werden. ran zeigt euch, wie ihr die Partie live im Ticker, TV und Livestream verfolgen könnt.