FC Bayern München: Online-Leak zum neuen Auswärtstrikot - droht erneuter Fan-Ärger?

  • Aktualisiert: 07.11.2025
  • 15:56 Uhr
  • ran.de

Immer wieder sorgt das Design neuer Bayern-Trikots für Wirbel. Nun möchten die Münchner offenbar auf Nummer sicher gehen. Das Auswärtstrikot 2026/27 soll laut einem Online-Leak klassisch in Weiß gehalten sein.

Der FC Bayern München darf sich keine allzu großen Trikot-Aussetzer leisten, um die bei diesem Thema gerne recht kritischen Anhänger nicht zu verärgern. Insbesondere beim Heimtrikot ist jede Abweichung von der Norm eigentlich schon zu viel. Zahlreiche Proteste waren in der jüngeren Vergangenheit die Folge, auch in dieser Saison.

Denn die Münchner hatten in den vergangenen Jahren vorzugsweise beim Auswärtstrikot das ein oder andere Experiment eingebaut. Für die Saison 2026/27 ist aber offenbar ein ganz klassisches Shirt vorgesehen, das wenig Angriffsfläche bietet.

Trikot-Leak: Laufen die Bayern klassisch in Weiß auf?

Die Online-Plattform "Footy Headlines" hat nun das kommende Auswärtstrikot des Rekordmeisters geleakt, wenngleich festzuhalten ist, dass das offizielle Shirt letztlich auch anders aussehen kann.

Meist bleiben aber zumindest die Grundzüge vergleichbar, auch wenn die Plattform selbst ihren Entwurf als "spekulativ" betitelte.

Der Leak zeigt ein klassisches und elegantes in Weiß gehaltenes Shirt. Auffällig sind der Kragen und die beiden Ärmel, die rote und dunkelblaue Streifen enthalten und damit die Bayern-Farben komplettieren.

Das Telekom- und das Adidas-Logo sind in Rot gehalten. Gleiches gilt für die Streifen im Schulterbereich.

Im Gegensatz zum aktuellen weißen Auswärtstrikot, welches von Akzenten in Grau und leuchtendem Korall geprägt ist, kommt der mutmaßliche Nachfolger-Dress etwas ruhiger daher. Im Vorjahr trugen die Bayern noch ein schwarz-türkisfarbenes Auswärtstrikot.

Trikot-Ärger auch Thema bei der Jahreshauptversammlung

Das Thema Trikot kam erst am Wochenende im Rahmen der Jahreshauptversammlung wieder zur Sprache. "Der FC Bayern ist der einzige Topverein ohne prestigeträchtiges Trikot. Auch der FC Bayern soll in Zukunft wieder überall auf der Welt an seinem Trikot erkannt werden", bemängelte ein Mitglied.

"Wir tun uns schwer damit, jedes Jahr das gleiche Trikot zu haben. Aber wir werden sicher auch nächstes Jahr ein rot-weißes Trikot haben", reagierte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen leicht sarkastisch und rief ein paar wütende Reaktionen hervor.

Top 10 der größten Trikot-Deals: FC Bayern klettert
Der FC Bayern München verlängert mit dem Trikotsponsor Telekom freut sich über einen Anstieg der jährlichen Einnahmen. Damit verlassen die Münchner den achten Platz im Ranking der dicksten Sponsoren-Deals für die jeweiligen Trikots und klettern hoch. Wir zeigen Euch die Top 10. (Quelle: Finance Football)
Insbesondere das Heimtrikot "Triple-Red" der vergangenen Saison sorgte für wütende Proteste, da die Anhänger anstelle von drei verschiedenen Rottönen ein rot-weißes Trikot forderten. Das Heimtrikot 2025/26 kam in der Wahrnehmung nicht viel besser weg.

Sollte das von "Footy Headlines" geleakte Auswärtstrikot einigermaßen der tatsächlichen Version entsprechen, dürften die Münchner diesmal auf der sicheren Seite sein.

