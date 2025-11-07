Immer wieder sorgt das Design neuer Bayern-Trikots für Wirbel. Nun möchten die Münchner offenbar auf Nummer sicher gehen. Das Auswärtstrikot 2026/27 soll laut einem Online-Leak klassisch in Weiß gehalten sein. Der FC Bayern München darf sich keine allzu großen Trikot-Aussetzer leisten, um die bei diesem Thema gerne recht kritischen Anhänger nicht zu verärgern. Insbesondere beim Heimtrikot ist jede Abweichung von der Norm eigentlich schon zu viel. Zahlreiche Proteste waren in der jüngeren Vergangenheit die Folge, auch in dieser Saison. Denn die Münchner hatten in den vergangenen Jahren vorzugsweise beim Auswärtstrikot das ein oder andere Experiment eingebaut. Für die Saison 2026/27 ist aber offenbar ein ganz klassisches Shirt vorgesehen, das wenig Angriffsfläche bietet.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Trikot-Leak: Laufen die Bayern klassisch in Weiß auf? Die Online-Plattform "Footy Headlines" hat nun das kommende Auswärtstrikot des Rekordmeisters geleakt, wenngleich festzuhalten ist, dass das offizielle Shirt letztlich auch anders aussehen kann. Meist bleiben aber zumindest die Grundzüge vergleichbar, auch wenn die Plattform selbst ihren Entwurf als "spekulativ" betitelte.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Trikot-Ärger auch Thema bei der Jahreshauptversammlung Das Thema Trikot kam erst am Wochenende im Rahmen der Jahreshauptversammlung wieder zur Sprache. "Der FC Bayern ist der einzige Topverein ohne prestigeträchtiges Trikot. Auch der FC Bayern soll in Zukunft wieder überall auf der Welt an seinem Trikot erkannt werden", bemängelte ein Mitglied. "Wir tun uns schwer damit, jedes Jahr das gleiche Trikot zu haben. Aber wir werden sicher auch nächstes Jahr ein rot-weißes Trikot haben", reagierte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen leicht sarkastisch und rief ein paar wütende Reaktionen hervor.

Top 10 der größten Trikot-Deals: FC Bayern klettert nach Telekom-Geldregen 1 / 11 © Getty Images Top 10 der größten Trikot-Deals: FC Bayern klettert

Der FC Bayern München verlängert mit dem Trikotsponsor Telekom freut sich über einen Anstieg der jährlichen Einnahmen. Damit verlassen die Münchner den achten Platz im Ranking der dicksten Sponsoren-Deals für die jeweiligen Trikots und klettern hoch. Wir zeigen Euch die Top 10. (Quelle: Finance Football)

FC Bayern München am 21. Juni gegen Boca Juniors, um 3:00 Uhr live in SAT.1, auf Joyn und ran © Getty Images Platz 10: Atletico Madrid

Sponsor: Riyadh Air

Jährliche Summe: 40 Millionen Euro © Getty Images Platz 9: Tottenham Hotspur

Sponsor: AIA

Jährliche Summe: 45 Millionen Euro © Getty Images Platz 7 (geteilt): FC Arsenal

Sponsor: Fly Emirates

Jährliche Summe: 58,5 Millionen Euro © Getty Images Platz 7 (geteilt): FC Liverpool

Sponsor: Standard Chartered

Jährliche Summe: 58,5 Millionen Euro © Getty Images Platz 5 (geteilt): Manchester City

Sponsor: Etihad Airways

Jährliche Summe: 65 Millionen Euro © Getty Images Platz 5 (geteilt): FC Bayern München

Sponsor: Telekom

Jährliche Summe: 65 Millionen Euro © Getty Images Platz 4: Paris Saint-Germain

Sponsor: Qatar Airways

Jährliche Summe: 68,5 Millionen Euro © Getty Images Platz 2 (geteilt): Manchester United

Sponsor: Snapdragon

Jährliche Summe: 70 Millionen Euro © Getty Images Platz 2 (geteilt): Real Madrid

Sponsor: Fly Emirates

Jährliche Summe: 70 Millionen Euro © Getty Images Platz 1: FC Barcelona

Sponsor: Spotify

Jährliche Summe: 77,5 Millionen Euro