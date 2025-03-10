FC Bayern München: Journalist entschuldigt sich nach Eklat um Diaz-Foul - News und Gerüchte

Alle Transfer-News und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Welche Stars wechseln? Welche gehen? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister im Ticker. Hier findet ihr alle Transfer-News und aktuelle Gerüchte zum FC Bayern München. Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.de.

+++ 7. November, 7:24 Uhr: Journalist entschuldigt sich für Eklat nach Diaz-Foul +++ Luis Diaz hat mit seinem Foulspiel an Achraf Hakimi eine Welle der Empörung auf sich gezogen - wobei der eine oder andere ordentlich über die Stränge schlug. So zum Beispiel der marokkanische Journalist Said Amdaa, der heftig gegen den Kolumbianer feuerte. Unter anderem bezeichnete er diesen als "Kriminellen" und kündigte an, ihn bis zu seinem Karriereende unter Druck setzen zu wollen, sollte Hakimi nicht am Afrika Cup teilnehmen können. Nun hat sich Amdaa für seine heftige Wortwahl entschuldigt und seine Beweggründe für seinen heftigen Kommentar auf "X" geschildert. "Ich hatte das Gefühl, dass Luis Díaz' Tackling aus Frustration passierte - es war völlig unnötig, insbesondere zu diesem Zeitpunkt im Spiel. Es war in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, Bayern führte bereits mit 2:0 und Hakimi war an Díaz vorbeigelaufen. Es war daher eine vermeidbare Verletzung und das ist für mich sehr frustrierend", erklärte er. Zudem schilderte er, dass seine Aussage zu wörtlich genommen worden sei. "In Frankreich gibt es einen Ausdruck, den wir im Slang verwenden. Da heißt es etwa, 'es ist kriminell, diese Torchance nicht zu verwandeln’. Ich habe diesen Ausdruck verwendet mit den Worten: 'Luis Díaz ist ein Krimineller, weil er dieses Foul begangen hat.' Das war nicht böse oder gar wörtlich gemeint", relativierte er seine eigene Aussage. "Ich verstehe, dass einige Bayern-Fans das nicht so interpretiert haben. Wenn sich jemand von ihnen durch meine Worte respektlos behandelt oder beleidigt gefühlt hat, habe ich kein Problem damit, mich dafür zu entschuldigen", ging er zudem auf Versöhnungskurs. Amdaa erklärte zudem, dass seine Drohung ebenfalls nicht als solche zu verstehen sei. "Als ich sagte, ich würde Díaz für den Rest seiner Karriere unter Druck setzen, war das natürlich ironisch gemeint - eine Redewendung. Das war meine Art, auszudrücken, wie traurig ich über Hakimis Verletzung war." Und stellte klar: "Nein - ich werde keinen Druck auf Luis Díaz ausüben. Ich wünsche ihm alles Gute." Der marokkanische Journalist soll für seine Verbal-Attacke gegen Diaz seinerseits Beleidigungen und Morddrohungen von Bayern-Anhängern erhalten haben. Womöglich trägt zur Deeskalation bei, dass sich Hakimi durch das Foul "nur" eine starke Verstauchung des Knöchels zugezogen hat und rund sechs Wochen fehlen wird. Seine Teilnahme am Afrika Cup dürfte damit nicht gefährdet sein, wenngleich er die ersten Gruppenspiele möglicherweise verpassen wird.

+++ 6. November, 17:46 Uhr: Upamecano könnte doch in München bleiben +++ Verschiedene Medien hatten am Mittwoch berichtet, dass sich Dayot Upamecano mit Real Madrid mündlich auf einen Wechsel verständigt habe. Die "Bild" vermeldet nun, dass dieses Gerücht nicht stimmen soll und ein ablösefreier Wechsel nach Madrid keinesfalls beschlossene Sache ist. Der Innenverteidiger könne sich demnach einen Verbleib in München gut vorstellen und verhandle aktuell mit dem FC Bayern. Dabei soll es dem Bericht zufolge vor allem um die Handgeldzahlung zum Vertragsabschluss gehen. Alphonso Davies kassierte kürzlich offenbar eine Prämie von 17 Millionen Euro, der 27-jährige Franzose hofft nun anscheinend auf einen ähnlichen Zahltag. Der FC Bayern wiederum setzt im Poker offenbar vor allem auf die Karte Vincent Kompany. Upamecano würde wohl gerne weiter mit dem Trainer zusammenarbeiten und würde dafür anscheinend auch finanzielle Einbußen auf sich nehmen. Laut "Bild" möchten die Bayern die Personalie noch in diesem Jahr klären, Upamecano und seine Berater sollen aber bereit sein, den Poker bis ins neue Jahr auszudehnen. Es bleibt also spannend, wie es mit dem Abwehrspieler weitergeht.

+++ 5. November, 19:50 Uhr: Ist sich Upamecano mit Real einig? +++ Der FC Bayern will den im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag mit Dayot Upamecano verlängern. Das Vorhaben gestaltet sich allerdings schwierig, zu einer Einigung kam es immer noch nicht. Wie es aussieht, könnte es sogar noch komplizierter werden. Denn wie "Fußballtransfers" berichtet, soll der Franzose eine mündliche Einigung über die Vertragskonditionen erzielt haben - allerdings mit Real Madrid. Die Königlichen wollen den 27-Jährigen verpflichten, auch der FC Liverpool und der FC Chelsea gelten als Interessenten.

+++ 5. November, 15:00 Uhr: Üppiges Gehalt: Wird Nübels Vertrag bei Bayern aufgelöst? +++ Alexander Nübel ist bereits im zweiten Jahr vom FC Bayern an den VfB Stuttgart ausgeliehen. Nach dem Ende der laufenden Saison endet das Leihgeschäft, noch ist die Zukunft des Keepers unklar. Jüngst berichtete "Sky", dass die Stuttgarter für die kommende Spielzeit nicht mehr mit Nübel planen, stattdessen soll der an Paderborn verliehene Dennis Seimen seine Chance bekommen. In diesem Fall müsste Nübel zurück zu den Bayern, doch auch dort sind seine Aussichten unklar. So ist nicht sicher, ob Manuel Neuer auch 2026/27 noch für den Rekordmeister aufläuft. In diesem Fall soll bei Nübel sogar eine vorzeitige Vertragsauflösung denkbar sein - Abfindung inklusive. Zudem von Relevanz: Das üppige Gehalt des Torhüters. Laut "SportBild" soll er in München elf Millionen jährlich bekommen - bei einem anderen Klub, Vereine aus England ausgenommen, könnte er eine derartige Summe wohl nicht mehr kassieren. Dem Bericht zufolge will Nübel im Frühjahr die Gespräche mit den Münchner Verantwortlichen aufnehmen, um seine Perspektiven zu überprüfen.

+++ 4. November, 21:55 Uhr: Luis Diaz fliegt nach Doppelpack gegen PSG vom Platz +++ Extrreme Achterbahnfahrt der Gefühle für Luis Diaz: Erst schnürrt der Kolumbianer im Champions-League-Kracher gegen PSG (4. und 32. Minute), dann flog er kurz vor der Pause mit glatt Rot vom Platz. Diaz wollte im Mittelfeld nach eigenem Ballverlust gegen Hakimi wohl ein robustes Zeichen setzen, schoss aber übers Ziel hinsaus. Er grätschte mit beiden Beinen von hinten in den Marokkaner und sah zunächst die Gelbe Karte. Der Ex-Dortmunder brach im Anschluss in Tränen aus und konnte offensichtlich nicht mehr weiterspielen. Daraufhin schaute sich der Schiedsrichter das Ganze nochmal mit dem VAR an - und zückte Rot.

+++ 3. November, 07:05 Uhr: Thomas Tuchel war wohl Topkandidat bei Premier-League-Klub +++ Am 1. Januar 2025 startete Thomas Tuchel in seine neue Trainer-Ära als Chefcoach des englischen Nationalteams. Mit sechs Siegen in sechs Spielen steht Tuchels Truppe bereits vorzeitig als Teilnehmer der Weltmeisterschaft 2026 fest. Doch zu diesem Erfolgserlebnis wäre es fast nicht gekommen. Wie unter anderem "The Athletic" berichtet, stand der Deutsche 2024 kurz vor einem Engagement bei Manchester United. Erik ten Hag war damals noch Trainer der Red Devils und stand vereinsintern trotz des FA-Cup-Sieges angeblich stark in der Kritik. Nach dem Erreichen des achten Tabellenplatzes in der Saison 2023/24 war man sich unsicher, ob der Niederländer den Umschwung noch einmal schafft. So wurde eine Liste mit potenziellen Trainern erstellt, die als Wunschlösungen galten. Unter ihnen: Thomas Tuchel. Mit Marseille-Trainer Roberto de Zerbi galt der Deutsche zu den Topfavoriten. Es kam sogar zu einem Treffen mit den Klubverantwortlichen. Tuchel soll einen "unglaublich guten Eindruck" hinterlassen haben. Zu einem Engagement des Deutschen bei den Red Devils kam es aber schließlich nicht. Der Grund war Tuchel selbst. Er war so kurz nach seiner sehr stressigen Zeit beim FC Bayern nicht bereit, einen neuen Klub zu übernehmen und wollte eine Pause einlegen. Auch de Zerbi lehnte wegen unterschiedlicher finanzieller Vorstellungen ab.

+++ 1. November, 18:39 Uhr: Abwerbeversuch aus England bei Lennart Karl? +++ Gerade erst hat Lennart Karl seinen Vertrag beim FC Bayern verlängert. Doch laut dem Portal "CaughtOffside" wird der 17-Jährige dennoch als möglicherweise perspektivisches Transferziel vom FC Arsenal beobachtet. Demnach sollen die "Gunners" das Münchner Nachwuchs-Juwel ebenso für eine mögliche Verpflichtung in Zukunft im Blick haben wie Lilles Ayyoub Bouaddi und Barcelonas Marc Casado. Karls aktueller Kontrakt in München läuft bis zum Sommer 2028. Mit Volljährigkeit im Februar 2026 dürfte sich der Fördervertrag dann laut Berichten in einen Profivertrag umwandeln und auch um ein Jahr bis 2029 verlängern. Der Kontrakt soll keine Ausstiegsklausel beinhalten.

FC Bayern München: Die aktuellsten Transfers