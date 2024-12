2. Liga: Fortuna Düsseldorf vs. 1. FC Magdeburg

Die Spieler des 1. FC Magdeburg erfuhren beim Auswärtsspiel in Düsseldorf vom Anschlag in ihrer Heimatstadt. Nach Abpfiff versammelte sich die komplette Mannschaft in der Fankurve zu einer Schweigeminute. Bundesliga und 2. Liga trauern mit - ein Spieltag im Zeichen der Trauer