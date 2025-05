Doch wo El Dorfico drauf stand, steckte viel mehr dahinter. Beide Teams zeigten beim 2:2 in Heidenheim , dass keinerlei Spott angebracht ist. Schon gar nicht aus dem Lager großer Traditionsvereine. Mit ihrem Erfolg zeigen die Fußball-"Dörfer" schonungslos auf, was bei den Großen schief läuft.

Heidenheim verlor mit Tim Kleindienst und Jan-Niklas Beste zwei seiner besten Spieler, trat zudem in der Conference League an und musste unter diesen Umständen in der Bundesliga bestehen. Dass sich der Klub in die Relegation rettete, ist keine Selbstverständlichkeit.

Keine Trainer der ersten beiden Ligen sind länger im Amt als Horst Steffen in Elversberg und Frank Schmidt in Heidenheim. Steffen führte die SVE seit 2018 von der Regionalliga Südwest in die Relegation zur Bundesliga. Frank Schmidt coacht sogar schon seit 2007 an der Brenz und startete seine Amtszeit in der Oberliga.

Während die Trainer in Ruhe ihrer Arbeit nachgehen können und langfristige Projekte aufbauen, werden andere Übungsleiter in der 2. Liga auf einem Aufstiegsplatz stehend entlassen.

Dass die Erwartungshaltung bei Traditionsvereinen mit denen der beiden Relegations-Mannschaften nicht zu vergleichen ist, ist keine Frage. Doch warum nehmen sich die etablierten Vereine kein Beispiel? Schalke, Kaiserslautern, Hertha, Köln und etliche andere Vereine verschleißen seit Jahren mehrere Trainer pro Saison, scheinen jedoch nicht aus den immer selben Fehlern zu lernen.

Steffen und Schmidt entwickelten bei ihren Klubs eine langfristige Philosophie und schaffen es damit, Abgänge zu kompensieren. Neuzugänge haben es leichter, sich in ein etabliertes System einzufügen. So entsteht der Fußball, den wir am Donnerstag-Abend gesehen haben.