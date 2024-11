Im Pokal-Kracher in Leverkusen: FC Bayern wohl ohne Harry Kane

Beim FC Bayern München bangen die Verantwortlichen um den Einsatz von Starstürmer Harry Kane im DFB-Pokal-Achtelfinale bei Titelverteidiger Bayer Leverkusen.

Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München rechnet vor dem Achtelfinal-Kracher im DFB-Pokal gegen Titelverteidiger Bayer Leverkusen mit einem Ausfall von Torjäger Harry Kane.

"Das wird natürlich knapp", sagte Trainer Vincent Kompany nach dem 1:1 (0:1) im Bundesliga-Klassiker bei Borussia Dortmund: "Ich kenne nicht viele Spieler, die sich so schnell erholen in so kurzer Zeit."

Kane war nach 33 Minuten mit Oberschenkelproblemen vom Feld gehumpelt, beim Spielstand von 0:1. Der Engländer wird nun genauer untersucht. "Er hat was im Oberschenkel gespürt", sagte Sportvorstand Max Eberl am Samstagabend.

Es sei "wohl nicht so schlimm, aber genauer können wir es erst morgen oder übermorgen sagen." Die Münchner treffen bereits am Dienstag (ab 20:45 Uhr im Liveticker) auf Leverkusen.

Kanes Mitspieler gaben sich kämpferisch. "Ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Aber wir haben viele gute Spieler und müssen unseren Weg finden", sagte Jamal Musiala, der beim BVB spät den Ausgleich geköpft hatte (85.). "Wir spielen sehr variabel", ergänzte Thomas Müller: "Wir verstehen uns da vorne alle ganz gut. Jeder weiß, was der Mitspieler macht."