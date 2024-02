Investoren-Deal der DFL geplatzt: Fragen und Antworten zur Entscheidung

Klopapierrollen auf dem Rasen

Auch in den Bundesliga-Spielen am 17. Februar ging es natürlich weiter. In Darmstadt flogen neben Tennisbällen wahlweise auch noch ganze Klopapierrollen in Richtung Rasen. Tennisbälle waren auch das Mittel der Wahl unter Union-Fans in Hoffenheim. In Wolfsburg gab es zusätzlich noch Kamelle. © IMAGO/HMB-Media