Jamal Musiala sei Dank: Deutschland kann Europameister werden – ein Kommentar

Selbst Torsten Lieberknecht, der als Trainer vom SV Darmstadt 98 der Leidtragende gewesen ist, gerät regelrecht ins Schwärmen: "Deutschland kann sich im höchsten Wert glücklich schätzen, dass wir so einen Spieler haben. Er wird die Nationalmannschaft mit zur Europameisterschaft führen, wenn sie mit ihm nicht sogar Europameister wird."

Bayern-Trainer Thomas Tuchel war von diesen deutlichen Worten zwar selber überrascht, sagte dann aber: "Jamal ist in den letzten Wochen sehr spielentscheidend. Das Potenzial ist herausragend. Aber die Effektivität war in dieser Saison lange nicht so wie wir es gewohnt waren. Jetzt fühlt er sich sehr wohl, fühlt sich fit. Und deshalb ist er spielentscheidend für uns."

In dieser Form könnte Musiala tatsächlich der Mann sein, der nicht nur beim FC Bayern für die entscheidenden Aktionen sorgt, sondern auch bei der Nationalmannschaft. Zwei Tore und eine Vorlage gelangen ihm in Darmstadt. Eine Woche zuvor, beim 8:1 gegen den 1. FSV Mainz 05, vollbrachte er ein Tor und zwei Vorlagen.

Es ist das erste Mal in der Karriere von Musiala, dass er in zwei aufeinanderfolgenden Bundesligaspielen jeweils drei Torbeteiligungen verbuchte. In den letzten fünf Bundesligaspielen verbuchte er fünf Tore und vier Vorlagen. Erst zum zweiten Mal in seiner Karriere gelangen ihm fünf Bundesligaspiele in Folge mit jeweils mindestens einer Tor-Beteiligung.