Jonas Wind erlöst den VfL Wolfsburg - VfL Bochum droht Sturz auf Platz 16

18. Platz: Darmstadt 98 (17 Punkte, -42 Tore)

Man muss kein Mathematiker sein, um sagen zu können, dass Darmstadt 98 so gut wie abgestiegen ist, auch wenn jetzt endlich mal wieder in Sieg gelang. Neun Zähler sind einfach zu viel, wenngleich das Restprogramm abgesehen vom BVB-Spiel zum Abschluss in Ordnung ist. Der Sieg in Köln dürfte das Leiden daher wohl nur verlängern, die "Lilien" aber nicht mehr vor dem Abstieg bewahren. © 2024 Getty Images