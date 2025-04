Die Bundesliga ist wieder in vollem Gange, das Januar-Transferfenster ist geschlossen. Doch die Vereine halten schon die Augen für den Sommer offen. Wir blicken auf die wichtigsten Gerüchte. Seit dem 1. Januar konnten die Bundesliga-Vereine ihre Kader verstärken, Anfang Februar schloss das Transferfenster wieder. Hinter den Kulissen wurde längst an den nächsten Transfers gearbeitet, um entstandene Lücken oder Schwachstellen zu beseitigen. Alles, was im Winter nicht geschafft wurde, wird ab jetzt für den Sommer geplant. Welche Spieler könnten ihren Verein verlassen? Welche Neuzugänge werden gehandelt? ran präsentiert die heißesten Transfergerüchte zur Bundesliga hier im Ticker.

Anzeige

Anzeige

+++ 1. April, 16:16 Uhr: Das ist Frankfurt bereit, für Burkardt zu zahlen +++ Schon nach dem Abgang von Omar Marmoush im Winter war Eintracht Frankfurt an Jonathan Burkardt interessiert. Laut "Sky" sollen die Hessen auch jetzt wieder konkret an einem Angebot für den Stürmer des FSV Mainz 05 arbeiten. Demnach wären sie bereit, 18 bis 20 Millionen Euro zuzüglich Boni für den 24-Jährigen zu zahlen, der in dieser Saison bislang in 23 Bundesliga-Spielen 15 Tore erzielte. Beide Vereine sind angeblich schon in Kontakt wegen Burkardt. Der Nationalspieler habe sich allerdings noch nicht entschieden, ob er seinen Jugendklub aus Mainz im Sommer verlassen will. Sein Vertrag läuft noch bis Juni 2027. Der 24-Jährige soll aber auch beim FC Bayern weiter auf dem Zettel stehen.

Anzeige

Anzeige

+++ 31. März, 9:40 Uhr: Hoeneß glaubt an Stiller-Verbleib - Millot-Abgang deutet sich an +++ Stuttgart droht der nächste Abgang eines absoluten Leistungsträgers. Nach den Abgängen von Waldemar Anton und Serhou Guirassy hat auch Angelos Stiller das Interesse vieler Top-Klubs geweckt. Enzo Millot ist ebenfalls begehrt. Chef-Trainer Sebastian Hoeneß äußerte sich nun selbstbewusst beim "Kicker" über einen Verbleib Stillers: "Diese Befürchtung habe ich nicht. Angelo hat mit seiner Verlängerung ein klares Zeichen gesendet, unabhängig davon habe ich nicht das Gefühl, dass er wechseln möchte.“ Erst im Januar hatte Stiller seinen Vertrag beim VfB Stuttgart bis 2028 verlängert. Hoeneß ist sich daher sicher: "Er weiß genau, dass er hier an einem sehr guten Ort ist, um sich weiterzuentwickeln.“ Bei Enzo Millot sah das ein bisschen anders aus. "Bei Enzo muss man abwarten, was der Sommer bringt. Er muss für sich entscheiden, wie sein Weg weitergehen soll. Hier ist er Stammspieler und ein wichtiger Faktor, das zeigen seine Einsätze“, so Hoeneß über den Mittelfeldspieler.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ 29. März, 10:40 Uhr: RB Leipzig intensiviert Bemühungen um Jobe Bellingham +++ Nach Jude Bellingham soll nun auch sein Bruder den Weg in die Bundesliga finden. RB Leipzig befindet sich in ersten Gesprächen mit Jobe Bellingham. Das berichtet "Sky". Der Teenager steht bis 2028 beim AFC Sunderland unter Vertrag und kämpft mit den "Black Cats" um den Aufstieg in die Premier League. Als Mittelfeld-Motor diktiert der junge Engländer das Spiel und ist essenzieller Bestandteil des Championship-Vereins. Im Sommer sollen sich die Wege zwischen Bellingham und Sunderland trennen. Laut "transfermarkt.de" liegt der Marktwert des 19-jährigen U21-Nationalspielers bei 22 Millionen Euro. "Sky" zufolge buhlen einige Klubs um dem Youngster, darunter eben auch RB. Für die Leipziger, die nun Kontakt zu Bellingham aufgenommen haben, scheint das finanzielle Paket aber derzeitig nur schwer stemmbar.

+++ 28. März, 16:58 Uhr: Frankfurt-Keeper Kaua Santos wohl im Fokus zweier Premier-League-Giganten +++ Bei Eintracht Frankfurt ist der Brasilianer Kaua Santos aktuell drauf und dran, den langjährigen Stammkeeper Kevin Trapp möglicherweise dauerhaft auf die Bank zu verdrängen. Laut "Bild" soll der 1,98-Meter-Hüne durch seine bislang durchaus überzeugenden Einsätze im Tor der Hessen schon zwei Premier-League-Giganten auf sich aufmerksam gemacht haben: Liverpool und Manchester United. Dem Bericht nach haben die beiden englischen Topklubs den 21-Jährigen ebenso längst auf dem Zettel wie der brasilianische Nationalmannschafts-Torwarttrainer Claudio Taffarel. Demnach sollen Santos und Taffarel im Austausch stehen. Spannendes Detail: Taffarel, früher Weltmeister-Keeper der "Selecao", ist auch Torwarttrainer des FC Liverpool. Santos' Vertrag in Frankfurt läuft noch langfristig bis zum Sommer 2030.

Anzeige

+++ 24. März, 18:30 Uhr: Stuttgart und Dortmund buhlen um Holland-Juwel +++ Laut dem niederländischen "Telegraaf" hat der BVB bereits ein konkretes Angebot für Ezechiel Banzuzi vom OH Leuven abgegeben. Der zentrale Mittelfeldspieler hat noch einen Vertrag bis 2026 und einen geschätzten Marktwert von fünf Millionen Euro. Da Leuven auf weitere und vor allem höhere Angebote hoffe, gab es mit dem BVB bislang keine Einigung. Weitere Interessenten sind die AS Monaco und West Ham United. Laut der "Bild" soll aus der Bundesliga auch der VfB Stuttgart ein Auge auf den 20-Jährigen geworfen haben. Trainer Sebastian Hoeneß sei ein "großer Befürworter" eines Transfers des U21-Nationalspielers der Niederlande. In der laufenden Saison kommt Banzuzi auf 30 Pflichtspieleinsätze in denen er drei Tore sowie sechs Vorlagen besteuern konnte.

Anzeige

+++ 5. März, 06:30 Uhr: AC Mailand will Theo Hernandez offenbar loswerden +++ Ist die Zeit von Theo Hernandez bei der AC Mailand abgelaufen? Offenbar will Milan den Franzosen loswerden. Wie die "Gazzetta dello Sport" berichtet, soll Hernandez nach der laufenden Saison abgegeben werden. Der Vertrag des Außenverteidigers läuft noch bis 2026. Wie es in dem Bericht heißt, soll das Verhältnis zwischen Verein, Fans und dem Franzosen irreparabel beschädigt sein. Hernandez ist ein Gesicht für den sportlichen Absturz der Rossoneri, die in der Serie A nur Platz neun belegen. Im vergangenen Sommer wurde Hernandez noch beim FC Bayern gehandelt, Milan schob einem Transfer aber einen Riegel vor.

Anzeige

+++ 4. März, 10:11 Uhr: Eberl in Kontakt mit Leipzigs Lukeba? +++ Der FC Bayern München sucht wohl nach einem neuen Verteidiger im Sommer. Laut "Sky" geht der Blick wie damals bei Dayot Upamecano zur Konkurrenz nach Leipzig. Castello Lukeba soll sich wohl im Visier von FCB-Sportvorstand Max Eberl befinden. 2023 holte Eberl den französischen Innenverteidiger für 30 Millionen Euro von Olympique Lyon zum RB-Klub. Dort hat der 22-Jährige noch einen Kontrakt bis 2029. Die Ausstiegsklausel soll sich auf 90 Millionen Euro belaufen. 2026 läge diese "nur" noch bei 80 Millionen, 2027 bei 65 Millionen. Lukeba soll den Kaderplatz von Eric Dier einnehmen, der den Verein verlassen soll.

Anzeige

+++ 3. März, 17:31 Uhr: Verkaufskandidat Coman? FC Bayern reduziert Ablöseforderung wohl deutlich +++ Beim FC Bayern München dürfte es im Sommer 2025 einige Spielerverkäufe geben, um das Wunschziel zu erreichen, das Gehaltsgefüge etwas zu senken. Laut "Sport Bild" gehört auch Flügelflitzer Kingsley Coman zu den Verkaufskandidaten an der Säbener Straße. Gegen den Franzosen spricht einerseits sein sehr hohes Gehalt und andererseits auch noch die Verletzungsanfälligkeit. Daher will der Rekordmeister Coman dem Bericht nach im Sommer 2025 unbedingt verkaufen. Während die Bosse vor rund einem Jahr noch 70 Millionen Euro Ablöse gefordert haben sollen, wären die Bayern nun wohl schon bei der Hälfte dieser Summe gesprächs- bzw. verkaufsbereit. Comans Vertrag in München läuft noch bis zum 30. Juni 2027. Als Interessent wird im Bericht Premier-League-Klub FC Arsenal genannt, aber auch ein Wechsel in die finanzstarke Liga Saudi-Arabiens sei denkbar. Auch interessant: Joshua Kimmich und der FC Bayern: Verhindert der Aufsichtsrat eine Einigung?

Anzeige

+++ 2. März, 22:10 Uhr: Nächster Bundesliga-Angriff auf Lyon-Star Cherki? +++ Am letzten Tag des Winter-Transferfensters soll ein Wechsel von Rayan Cherki zu Borussia Dortmund noch gescheitert sein. Sein Klub Olympique Lyon dürfte sich nicht an die Abmachung gehalten haben, dass der 21-Jährige für 22,5 Millionen Euro wechseln dürfe. Nun könnte sich laut "Sportbild" im Sommer 2025 ein erneuter Angriff gleich mehrerer Bundesligisten auf den Offensivspieler andeuten. Demnach haben neben den Dortmundern wohl auch Bayern München und Bayer Leverkusen Interesse an Cherki. Bayern und Bayer sollen im Winter wohl kein Angebot für Cherki abgegeben haben, weil ihm ein schwieriger Charakter nachgesagt wird du man ihn eher im Sommer mit längerer Vorbereitung integrieren möchte. Dem Bericht nach dürfte Cherki im Sommer auch noch etwas günstiger werden, für rund 20 Millionen Euro soll er dann zu haben sein. In Lyon läuft sein Vertrag noch bis zum Sommer 2026.

+++ 28. Februar, 12:20 Uhr: Konkretes Interesse an Kimmich aus Frankreich und England +++ Das zurückgezogene Vertragsangebot des FC Bayern an Joshua Kimmich lässt andere Top-Klubs aufhorchen. Wie die "Sport Bild" berichtet, hat Paris Saint-Germain konkretes Interesse am DFB-Kapitän. PSG hat in den letzten Jahren immer wieder ablösefreie Topstars verpflichten können. Angefangen mit Lionel Messi im Jahr 2021. Joshua Kimmich könnte mit seiner Erfahrung eine wichtige Komponente in die sonst sehr junge Pariser Mannschaft bringen. Ein Kommentar - Darum sind die Konsequenzen der Bayern richtig! Die Franzosen wären eines der Teams in Europa, die sich das Gehalt von Kimmich von ungefähr 20 Millionen Euro leisten könnten und wären laut dem Bericht bereit, ihn damit zu einem der Top-Verdiener im Klub zu machen. Neben PSG bringt "Sky" auch Arsenal mit Kimmich in Verbindung. Demnach hätten die Londoner ihr Werben um den Bayern-Star zuletzt intensiviert und ihm ein konkretes Angebot vorgelegt. Das sei auch ein Grund, weshalb Kimmich mit seiner Zusage an Bayern solange zögere. Bei Arsenal soll Kimmich demnach Jorginho beerben. Der 33 Jahre alte Italiener könnte den Verein im Sommer verlassen. Neben PSG sollen auch Barcelona und der FC Liverpool Interesse an einer Verpflichtung des 30-Jährigen haben.

Anzeige

Anzeige

+++ 26. Februar, 14:20 Uhr: Eintracht will wohl gleich vier Spieler loswerden +++ Eintracht Frankfurt befindet sich gerade auf Kurs Richtung Champions League. Allerdings hat der Höhenflug der Hessen auch Verlierer. Nicht alle werden den hohen Ansprüchen im Team von Dino Toppmöller gerecht, einige werden daher offenbar bald nicht mehr gebraucht. Wie die "Sport-Bild" berichtet, sollen vier Profis den Verein im Sommer verlassen. Dabei soll es sich um Dina Ebimbe, Niels Nkounkou, Fares Chaibi und Igor Matanovic handeln. Bei diesem Quartett stehen die Zeichen demnach auf Trennung im kommenden Sommer.

+++ 25. Februar, 12:20 Uhr: AS Rom kämpft offenbar um Mats Hummels +++ Bleibt Mats Hummels bei der AS Rom? Kehrt er nach Deutschland zurück? Oder hört er gar ganz auf? Wie die "Repubblica" berichtet, zieht es ihn zurück in die Heimat, es gebe aktuell "keine Anzeichen", dass er seinen im Sommer auslaufenden Vertrag verlängere. Fest steht aber: Der Ex-Nationalspieler wird sich erst im Sommer entscheiden, wie es weitergeht. Dabei spielt auch sein Sohn Ludwig eine große Rolle, wie er erst im Januar betonte. Fest steht aber offenbar auch: Die Roma will um den Abwehrspieler kämpfen, wie andere italienische Medien zuletzt berichteten. Denn unter dem neuen Trainer Claudio Ranieri spielt Hummels eine deutlich größere Rolle als vorher in den ersten Wochen in Rom. "Hummels ist für mich unverzichtbar. Er ist ein Monument", sagte Ranieri. Das letzte Wort scheint also noch nicht gesprochen.

Anzeige

+++ 24. Februar, 07:20 Uhr: "Ruiniert alles" - Ex-Bayern-Flirt vor Verkauf? +++ In den zurückliegenden Wochen konnte Ex-Bayern-Flirt Theo Hernandez für die AC Mailand alles andere als überzeugen. Negativer Höhepunkt: seine Schwalbe im Playoff-Rückspiel der Champions League gegen Feyenoord Rotterdam. In der 51. Minute hatte der Linksverteidiger zum Abflug angesetzt und dafür Rot kassiert. In Unterzahl konnten die Italiener in der Folge den 1:0-Vorsprung nicht halten, kassierten den Ausgleich und schieden aus. Laut "Gazzetta dello Sport" dürfte damit sein Aus bei den Rossoneri besiegelt sein. "Hernandez ruiniert alles", titelte die größte Sportzeitung Italiens und erklärte, es gelte als unwahrscheinlich, dass der 27-Jährige über den Sommer hinaus in Mailand bleibt. Die Vertragsgespräche - sein Kontrakt läuft eigentlich noch bis 2026 - hatten zu keinem Ergebnis geführt. Demnach forderte der Franzose eine signifikante Gehaltserhöhrung, die der Klub aber nicht bereit ist zu zahlen. Dem Bericht zufolge könnten rund 50 Millionen Euro ausreichen, damit der Abwehrspieler im Sommer einen neuen Arbeitgeber findet.

Anzeige

+++ 16. Februar, 9:55 Uhr: Bayern verabschiedet sich wohl von Tah-Transfer +++ Lange galt Jonathan Tah als möglicher Neuzugang für den FC Bayern, vor allem im vergangenen Sommer geisterte der Name lange Zeit intensiv durch die Säbener Straße. Inzwischen hat sich das Thema aber offenbar erledigt. Sportdirektor Christoph Freund erklärte am Rande des Topspiels bei Tahs aktuellem Klub Bayer Leverkusen, dass um den 29-Jährigen nicht weiter gebuhlt werde. "Das ist aktuell kein Thema für uns! Man sieht, dass es unsere Verteidigung aktuell gut macht, sie haben sich richtig gefestigt. Wir bekommen wenige Gegentore. Daher sind wir aktuell sehr, sehr happy", sagte er am ran-Mikrofon. Der Vertrag von Tah läuft am Saisonende aus, inzwischen gilt der FC Barcelona als Topfavorit auf eine Verpflichtung des deutschen Nationalspielers. Laut "Mundo Deportivo" sollen bei einem Treffen zeitnah die finalen Modalitäten geklärt werden. Bei "Sky" hielt sich Tah bezüglich seiner Zukunft aber noch bedeckt. Bei den Bayern sind Dayot Upamecano und Kim Min-jae unter Trainer Vincent Kompany gesetzt, zudem ist nicht ausgeschlossen, dass auch Eric Dier über den Sommer hinaus im Klub bleibt. Zudem kann der Japaner Hiroki Ito ebenfalls im Zentrum verteidigen. Außerdem sollen die Bayern Berichten zufolge Interesse an Ousmane Diomande von Sporting Lissabon zeigen (siehe vorheriger Eintrag).

+++ 14. Februar, 09:57 Uhr: Bayern-Flirt soll im Sommer konkret werden - Konkurrenz aus England +++ Während der Transferphase wurde dem FC Bayern München schon ein gewisses Interesse an einem jungen Innenverteidiger für den Sommer nachgesagt. Dabei fiel auch der Name Ousmane Diomande. Nun hat sich dieses Interesse wohl konkretisiert. Max Eberl wurde beim Hinspiel der Champions-League-Playoff-Runde in Lissabon gesehen. Beim 3:0-Auswärtssieg des BVB gegen Sporting habe sich der Münchner Funktionär das Talent wohl genauer anschauen wollen. Einfach wird eine Verpflichtung nicht. Laut der "Sport Bild" ist Chelsea bereit, 60 Millionen Euro für den jungen Ivorer auf den Tisch zu legen. Diomande kam in dieser Saison wettbewerbsübergreifend auf 32 Einsätze für die Portugiesen. Dabei stand er 28 Mal in der Startelf und spielte 23 Mal über die volle Distanz. Sein Marktwert beläuft sich auf 40 Millionen Euro.