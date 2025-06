Die Bundesliga-Saison ist vorbei. Die Vereine halten schon die Augen für den Sommer offen. Wir blicken auf die wichtigsten Gerüchte. Die Bundesliga-Vereine stehen vor einem spannenden Transfersommer. Ab dem 1. Juni dürfen die Klubs daran arbeiten, entstandene Lücken oder Schwachstellen zu beseitigen. Alles, was im Winter nicht geschafft wurde, wird jetzt für den Sommer interessant. Welche Spieler könnten ihren Verein verlassen? Welche Neuzugänge werden gehandelt? ran präsentiert die heißesten Transfergerüchte zur Bundesliga hier im Ticker.

+++ 29. Juni, 19:25 Uhr: Frankfurt heiß auf EM-Star Georges Mikautadze? +++ Eintracht Frankfurt muss sich wohl um einen Nachfolger für Hugo Ekitike kümmern. Schon seit Monaten wird Jonathan Burkardt gehandelt, jedoch ist der Mainzer wohl nicht der einzige Kandidat. Laut Informationen von Transfer-Experte und "TEAMtalk"-Reporter Rudy Galetti hat Georges Mikautadze das Interesse der Hessen geweckt. Die SGE soll neben der AS Rom und Nottingham Forest zu den Teams gehören, die sich über den Angreifer informiert haben. Für einen Wechsel von Mikautadze spricht, dass sein Arbeitgeber Olympique Lyon laut jüngstem Urteil den Zwangsabstieg in die Ligue 2 antreten muss. Galetti zufolge möchte der französische Traditionsklub aber nicht mit seinen Forderungen heruntergehen. Diese sollen bei 25 Millionen Euro liegen, was drei Millionen mehr wären als sein Marktwert laut "transfermarkt.de". Der 24-Jährige war erst im vergangenen Sommer vom FC Metz nach Lyon gewechselt. Zuvor überzeugte der georgische Nationalstürmer bei der EM in Deutschland mit drei Toren und einem Assist in vier Spielen. Eine Top-Quote lieferte Mikautadze auch in Lyon ab. Zwar fungierte er in rund der Hälfte seiner Einsätze nur als Joker, jedoch gelangen ihm in 2198 Pflichtspielminuten 17 Tore und elf Assists, was ein beachtlicher Wert ist. Frankfurt hat zuletzt häufig gute Erfahrungen mit Stürmern aus der Ligue 1 gemacht. Randal Kolo Muani und Ekitike sind sensationell eingeschlagen. Lediglich bei Elye Wahi ist noch Geduld gefragt. Wie heiß die Spur nach Frankfurt aber wirklich ist, muss die Zukunft zeigen. Von konkreten Verhandlungen mit dem Spieler und Olympique Lyon ist in der Meldung schließlich noch keine Rede.

+++ 29. Juni, 13:45 Uhr: Williams soll Barca Ultimatum für Transfer stellen +++ Eigentlich sollte der Wechsel von Nico Williams von Athletic Bilbao zum FC Barcelona längst nur noch Formsache sein. Doch nun droht der fast schon sicher geglaubte Wechsel womöglich doch noch zu platzen. Wie die "Marca" berichtet, will der Flügelspieler Gewissheit, dass auch wirklich alles klappt, sonst würde es zu keinem Transfer kommen. Die Forderung des 22-Jährigen: Er wolle demnach unmittelbar nach dem Abschluss des Deals ins Profi-Aufgebot der "Blaugrana" für die kommende Saison aufgenommen werden. Williams fordere damit eine direkte Registrierung, sonst würde er einem Transfer offenbar nicht zustimmen. Das Verhalten des Youngsters ergibt durchaus Sinn, bedenkt man welche großen Probleme "Barca" in den vergangenen Sommertransferperioden bei der Registrierung von Neuzugängen aufgrund der Auflagen der spanischen La Liga hatte. Sowohl Dani Olmo als auch Pau Victor standen in der vergangenen Saison plötzlich ohne gültige Spielberechtigung da, nachdem die Katalanen die Anforderungen des Verbandes hinsichtlich Transfers und der Gehaltsobergrenze nicht erfüllen konnten. Sollte ein Wechsel des Europameisters zum spanischen Meister aus besagtem Grund doch noch scheitern, dürfte sich der FC Bayern erneut Hoffnung auf einen Transfer machen.

+++ 26. Juni, 19:50 Uhr: FC Bayern einigt sich wohl mit Woltemade auf Transfer +++ Wie "Sky" berichtet, hat sich der deutsche Rekordmeister FC Bayern München mit U21-Shootingstar Nick Woltemade auf einen Vertrag geeinigt. Demnach sei man sich über einen Kontrakt bis zum Sommer 2030 einig geworden und der 1,98-Meter-Hüne vom VfB Stuttgart strebt einen sofortigen Wechsel im Sommer 2025 an. Auch Bayerns Aufsichtsrat soll dem Transfer bereits zugestimmt haben. Nick Woltemade zum FC Bayern? U21-Star bekommt heikle Fragen gestellt Allerdings hat Woltemade bei den Schwaben noch einen Kontrakt bis 2028, in dem es dem Bericht nach keine Ausstiegsklausel gibt. Die Stuttgarter sollen laut "Bild" zudem an einem neuen Vertrag für den gebürtigen Bremer gebastelt, Woltemade aber eine Verlängerung abgelehnt haben. Kontakt zwischen den Klubs bezüglich Ablöseverhandlungen soll es bislang noch nicht gegeben haben, zumal die Schwaben den Stürmer wohl halten wollen. Laut der "Bild" will der FC Bayern jetzt aber ernst machen und den Transfer vorantreiben.

+++ 26. Juni, 19:19 Uhr: Werner vor Leipzig-Abschied - Stürmer zieht es in die USA +++ Für Timo Werner könnte das Kapitel RB Leipzig im Sommer enden - der Ostklub will den Deutschen unbedingt verkaufen. Nun soll ein Transfer des Stürmers wieder heißer werden. Die "Leipziger Volkszeitung" berichtet über Interesse aus den USA - demnach soll der Schwesterklub aus New York Interesse an Werner zeigen. Auch die "Bild" berichtet davon. Demnach gibt es jedoch noch zwei Hürden, die einem Abgang im Weg stehen. Zum einen das Gehalt in Höhe von zehn Millionen Euro und zum anderen die Vertragslaufzeit. Die Verhandlungen sollen bereits laufen, Werner möchte wohl unbedingt in die US-Metropole. Neben der MLS besteht wenig Interesse an dem 29-Jährigen. Einzig aus der Türkei soll loses Interesse an Werner bestehen - im Gegensatz zu Leroy Sane schließt der ehemalige Nationalspieler den Schritt aber aus.

+++ 25. Juni, 10:25 Uhr: VfB Stuttgart soll Preis für Woltemade festgelegt haben +++ Bis Sommer 2028 steht Nick Woltemade noch beim VfB Stuttgart unter Vertrag. Entsprechend tief müssten Interessenten in die Tasche greifen, um den Neu-Nationalspieler, der am Samstag mit der U21 im EM-Finale gegen England (ab 20:15 Uhr live in Sat.1, im kostenlosen Joyn-Stream und auf ran.de) um den Titel spielt, zu verpflichten. Im Podcast "Bayern Insider" der "Bild" wird sogar über eine Summe berichtet, die die Schwaben angeblich aufrufen, sollte schon in diesem Sommer ein Wechsel anstehen. Demnach haben die Bosse des VfB festgelegt, dass sie den 23-Jährigen für 60 Millionen Euro ziehen lassen würden. Die Stuttgarter sollen zudem bereits an einem neuen Vertrag für den gebürtigen Bremer basteln - sicher mit deutlich angehobenem Gehalt. Denn der vor einem Jahr ablösefrei geholte Woltemade galt anfangs lediglich als Ergänzungsspieler, stieg aber zu einem der Gewinner im Team von Trainer Sebastian Hoeneß auf. Nun heißt es, in den Verhandlungen soll es haken. Und das wiederum würde einen Wechsel wahrscheinlicher machen. Mit einer Ablösesumme von 60 Millionen Euro wäre Woltemade mit Abstand Stuttgarts teuerster Transfer. Der bisherige Rekordverkauf ist Benjamin Pavard, der bei seinem Wechsel zum FC Bayern München 35 Millionen Euro in die Kassen spülte. Nick Woltemade zum FC Bayern? VfB-Legende Fredi Bobic sieht ein großes Risiko

FC Bayern und Nick Woltemade: Stuttgart weiß von Nichts

+++ 25. Juni, 17:15 Uhr: Konkurrenz für FC Bayern? Real Madrid beobachtet Woltemade wohl "ganz genau" +++ Sportdirektor Christoph Freund hat das Interesse des FC Bayern an U21-Shootingstar Nick Woltemade bestätigt. Doch droht dem Rekordmeister offenbar Konkurrenz von einem europäischen Top-Team. Wie die spanische Zeitung "Marca" berichtet, beobachte Real Madrid den Stürmer des VfB Stuttgart "ganz genau". "Woltemade beeindruckt die Scouts mit seinen Bewegungen, seinen Fähigkeiten und seinem natürlichen Torinstinkt", heißt es in dem Bericht weiter. Vorerst heißt es offenbar aber abwarten, denn Gonzalo Garcia hat sich durch ansprechende Leistungen bei der Klub-WM als Kandidat für einen Stammplatz im Sturmzentrum herauskristallisiert. Dringender Handlungsbedarf besteht bei den Madrilenen demnach wohl nicht, aber Woltemade werde sehr hoch eingeschätzt.

+++ 20. Juni, 07:10 Uhr: VfB Stuttgart hat Interesse an Wanner und Barça-Juwel Darvich +++ Der VfB Stuttgart arbeitet für die kommende Saison am Kader. Besonders im Fokus stehen dabei offenbar die Verpflichtungen eines defensiven und eines zentralen Mittelfeldspielers. Im Zentrum besteht Handlungsbedarf, da ein Ersatz gesucht wird. Spielmacher Enzo Millot steht nämlich vor einem möglichen Wechsel. Dank einer Ausstiegsklausel könnte er den Verein für rund 20 Millionen Euro verlassen. Sowohl der französische Klub FC Paris als auch Vereine aus Saudi-Arabien sollen interessiert sein. Mögliche Kandidaten für diese Position sind laut "Sport Bild" der 19-jährige Paul Wanner vom FC Bayern München, der zuletzt an den 1. FC Heidenheim ausgeliehen war, sowie der erst 18-jährige Noah Darvich vom FC Barcelona. Wanner nimmt derzeit mit der deutschen U21-Nationalmannschaft an der Europameisterschaft teil (live in SAT.1, auf Joyn und ran.de).

+++ 19. Juni, 06:47 Uhr: Reis verlässt den HSV Richtung Belgien +++ Der Hamburger SV muss wohl den Abgang seines Topspielers Ludovit Reis verkraften. Der zentrale Mittelfeldspieler zieht es, wie die belgische Zeitung "Het Laatste Nieuws" zum FC Brügge. Demnach kassiert der HSV die zweithöchste Ablösesumme der jüngeren Vereinsgeschichte, sechs Millionen Euro überweist der Europapokalteilnehmer wohl an die Hanseaten. Reis war 2021 ablösefrei von der zweiten Mannschaft des FC Barcelona an die Elbe gewechselt und trug vor allem in der Rückrunde maßgeblich zum Aufstieg der Rothosen bei.

+++ 17. Juni, 08:30 Uhr: Transfer von Nico Williams zum FC Barcelona wird konkreter +++ Nico Williams gilt zwar als der große Wunschspieler des FC Bayern München. Allerdings scheint der Wechsel des Flügelspielers zum FC Barcelona nun konkreter zu werden. Auch der FC Arsenal scheint kaum noch Chancen auf eine Verpflichtung zu haben. Wie der Transfer-Insider Fabrizio Romano bei "X" berichtet, sind sich alle interessierten Vereine bewusst, dass Williams zu Barcelona wechseln möchte. Der Spieler soll sich klar geäußert haben. Alles hängt demnach von den finanziellen Aspekten zwischen den Vereinen ab.

Barca soll sich bereits entschieden haben, die Ausstiegsklausel für Nico Williams zu aktivieren, weil der Spieler oberste Priorität habe. Barcelona wird weitere Gesprächsrunden mit dessen Berater benötigen, da die Bedingungen der Ausstiegsklausel in Höhe von 58 Millionen Euro mit Athletic besprochen werden müssen. Der FC Bayern hingegen wartet offenbar ab. Am Sonntag hatte Sportvorstand Max Eberl die Transfergerüchte noch heruntergespielt.

+++ 10. Juni, 20:10 Uhr: Dreikampf um Bayerns Top-Kandidat Nico Williams? +++ Trotz der Gerüchte um Bradley Barcola und Rafael Leao zeichnet sich ab, dass Nico Williams beim FC Bayern weiterhin hoch im Kurs steht. Ein Transfer des Spaniers scheint aufgrund der Kaufklausel, die bei rund 60 Millionen Euro liegen soll, realistisch. Einfach wird der Transfer-Poker für den FC Bayern jedoch keineswegs. Dafür sorgen nicht nur die hohen Gehaltsvorstellungen des Spaniers, sondern mutmaßlich auch prominente Nebenbuhler. Laut Informationen des spanischen Radiosenders "Onda Vasca", läuft es bei Williams auf einen Dreikampf heraus. Eine realistische Option besteht darin, dass Williams bei Athletic Bilbao bleibt. Der Klub möchte den Vertrag mit dem 22-Jährigen unbedingt verlängern. Williams hat jedoch noch nicht entschieden, ob er gehen oder bleiben möchte und wird nun im Urlaub über seine Zukunft nachdenken. Sollte sich Williams für einen Wechsel entscheiden, stehen der FC Bayern und der FC Arsenal zur Debatte. Laut Bericht ist insbesondere das Interesse der Münchner sehr, sehr real. Bei Arsenal gilt Williams schon länger als Option für den linken Flügel, jedoch wird das Interesse der "Gunners" im Bericht nicht näher ausgeführt. Williams soll seine Entscheidung in erster Linie vom sportlichen Projekt und erst dann vom finanziellen Angebot abhängig machen. Bei beiden Punkten dürften die Bayern und Arsenal bessere Argumente haben als Bilbao, wenngleich sein Heimatklub immerhin in der Champions League mit dabei sein wird. Berichte, die besagten, dass Athletic zehn Millionen Euro Gehalt netto bieten möchte, erachtet der Reporter aus dem Baskenland als falsch. Der Klub könne sich solche Gehälter nicht leisten. Der FC Arsenal und die Bayern hingegen grundsätzlich schon. Ein Schlüsselfaktor im Poker dürfte nun auch Leroy Sane werden. Der 29-Jährige könnte beim FC Bayern einen Kaderplatz freimachen und gilt als möglicher Kandidat beim FC Arsenal. Sollten sich die "Gunners" Sane ablösefrei schnappen, könnte sich für die Bayern bei Williams eine freie Bahn bieten.

+++ 09. Juni, 23:55 Uhr: Nächster Premier-League-Star auf Bayer-Liste +++ Bayer Leverkusen sucht weiterhin nach einem Nachfolger für Florian Wirtz, der kurz vor einem Wechsel zum FC Liverpool steht. Nun zeigt der Werksklub wohl erneut bei einem Spieler aus der Premier League Interesse. Nach Antony soll Bayer laut dem englischen Blatt "Sun" an einem weiteren Star aus Manchester interessiert sein. Dieses Mal geht der Blick jedoch zu dem blauen Teil der Stadt. Demnach liebäugelt man mit einem Transfer von Jack Grealish. Auch weil Erik Ten Hag sich bei den Bossen um Simon Rolfes angemeldet haben soll, sich den Engländer als Nachfolger für Wirtz zu wünschen. Grealish steht noch bis 2027 bei den Skyblues unter Vertrag, kam zuletzt jedoch nicht über eine Rolle als Backup bei Pep Guardiola heraus. City soll deswegen gesprächsbereit sein - der Premier League-Klub soll 40 Millionen Euro für den Offensivstar fordern. Klar ist jedoch: Neben Leverkusen zeigen auch andere Topklubs aus Europa Interesse. Darunter soll neben Tottenham Hotspur, Newcastle United und Aston Villa auch der italienische Meister Neapel sein. Dort könnte Grealish auf Kevin De Bruyne treffen, der kurz vor einem Wechsel zur SSC steht.

+++ 08. Juni, 17:52 Uhr: Romano vermeldet Bellingham-Deal als perfekt +++ Borussia Dortmund dürfte wohl kurz davor stehen, Jobe Bellingham zu verpflichten. Transfermarkt-Experte Fabrizio Romano vermeldet den Deal sogar schon als fix. Demnach zahlt der BVB wohl 33 Millionen Euro Ablöse an Premier-League-Aufsteiger Sunderland. Zudem kann die Ablösesumme dem Bericht nach durch Boni noch um fünf Millionen Euro zusätzlich ansteigen. Ebenso soll eine Weiterverkaufsbeteiligung von 15 Prozent vereinbart worden sein. Zuletzt schaffte der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler mit Sunderland über die Playoffs die Rückkehr in die Premier League, nun tritt er in Dortmund in die Fußstapfen seines älteren Bruders Jude, der mittlerweile bei Real Madrid kickt und davor beim BVB zum Superstar reifte.

