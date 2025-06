Das Thema Nick Woltemade und FC Bayern München bewegt Fußball-Deutschland. Der U21-Nationalspieler soll sich mit dem Rekordmeister über einen Vertrag verständigt haben. Was sagt er selbst zu dem Gerücht?

Nick Woltemade ist mit sechs Toren bislang der überragende Mann der U21-EM, die mit dem Endspiel zwischen der DFB-Auswahl und dem englischen Team endet (Sa. ab 20:15 Uhr live in Sat.1, im kostenlosen Joyn-Stream und ran.de). Doch kurz vor dem großen Finale dreht sich plötzlich alles um die etwas fernere Zukunft des gebürtigen Bremers.

Trotz eines Vertrags bis 2028 beim VfB Stuttgart soll sich Woltemade bereits mit dem FC Bayern München über einen Wechsel einig sein, wie "Bild" und "Sky" am Donnerstagabend berichteten. Demnach will er sich bis 2030 an den Rekordmeister binden.

Bei der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen England wurde der 23-Jährige erstmals zum Thema, über das Fußball-Deutschland diskutiert, gefragt. Da jedoch nur sportliche Fragen erlaubt waren, wich Woltemade aus.