Joshua Kimmich in der Kritik: Arroganter Bayern-Profi? Saarbrücken-Youngster klärt auf

Joshua Kimmich musste sich für einen vermeintlichen Arroganz-Anfall nach der Pokal-Pleite der Bayern jede Menge Kritik anhören. Dabei war alles ganz anders.

Nach dem Pokal-Aus der Bayern beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken gab es mehrere Szenen, die für Ärger bei den Bayern sorgten. Dass viele Stars in der Kabine verschwanden, ohne zu den Fans zu gehen, zum Beispiel.

Oder dass Joshua Kimmich einen angeblichen Trikottausch ablehnte. In einem Video ist zu sehen, wie Kimmich mit einem jungen Mann spricht, der offenbar das Jersey des Mittelfeldstars möchte.

Der macht aber keine Anstalten, es herauszurücken. Dafür durfte sich Kimmich in den sozialen Medien viel Kritik anhören. Dabei lief es anders ab, als viele dachten.

Vakkas Sahan ist U19-Spieler beim 1. FC Saarbrücken und stellte bei der tz klar, was wirklich passierte.

"Krass, wie das dargestellt wird. So war es nicht und ich will nicht, dass Kimmich darunter leiden muss", sagte Sahan, der Kimmich tatsächlich um das Trikot bat, "weil ich ihn als Fußballer mag. Er meinte dann, ich würde es in der Kabine bekommen."