Youssoufa Moukoko wurde beim BVB eine goldene Zukunft vorhergesagt. Nun scheinen sich die Wege allerdings zu trennen und der Stürmer darf den Verein verlassen.

Borussia Dortmund hatte in Youssoufa Moukoko lange Zeit eine große Sturmhoffnung gesehen. In der Jugend zerschoss das Talent alles, mit 16 Jahren und einem Tag gab er gar als jüngster Spieler in der Bundesliga sein Debüt.

Jetzt scheint sich der Weg zwischen dem 20-Jährigen und den Schwarz-Gelben zu trennen. Der 2026 auslaufende Vertrag soll nicht verlängert werden, ein Abgang in diesem Sommer stattdessen forciert werden.

Laut "Sky"-Informationen ist der Linksfuß bereit, in eine kleinere Liga zu wechseln. Eine Anstellung in Österreich, den Niederlanden oder in Belgien gilt als ernste Option für den Angreifer.