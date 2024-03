Anzeige

Im Interview mit ran spricht die Bundesliga-Legende vor dem Klassiker über Bayern-Toptorjäger Harry Kane und BVB-Trainer Edin Terzic.

Das Interview führte Tobias Wiltschek.

Im 110. Bundesliga-Duell zwischen den beiden deutschen Topklubs FC Bayern und Borussia Dortmund (Sa. ab 18:30 Uhr im Liveticker) steht ausnahmsweise nicht vorrangig der Kampf um die deutsche Meisterschaft im Vordergrund.

Für den BVB war der Zug in Richtung Titel schon früh abgefahren, und auch der FC Bayern wird die zehn Punkte Rückstand auf Bayer Leverkusen wohl nicht mehr aufholen.

Das glaubt auch Jürgen Kohler, der in seiner aktiven Karriere mit beiden Vereinen Deutscher Meister geworden ist. Denn, so der Weltmeister von 1990 im Gespräch mit ran: "Ich sehe einfach, dass die Leverkusener sehr stabil sind und an sich glauben."

Brisant ist das Spiel nach Kohlers Meinung dennoch – vor allem für die Dortmunder, die er im Falle einer Niederlage vor einer unruhigen Restsaison warnt.

Außerdem spricht der 58-Jährige über Harry Kane und die Trainersuche beim FC Bayern.

ran: Wird der BVB in dem Spiel auch die letzten Titel-Hoffnungen der Bayern begraben oder glauben sie noch an die Meisterschaft der Münchner?

Jürgen Kohler: Ich glaube, dass der Zug Meisterschaft für die Bayern abgefahren ist. Ich sehe einfach, dass die Leverkusener sehr stabil sind und an sich glauben. Sie haben in dieser Saison sehr häufig Spiele erst in der Nachspielzeit gedreht. Das ist ja auch ein Qualitätsmerkmal. Rein rechnerisch ist es möglich, sie noch abzufangen. Aber wenn man in die Mannschaft von Leverkusen reinschaut, dann machen die mir einen sehr, sehr stabilen Eindruck.