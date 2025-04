Klinsmann: Kane beim Ballon d'Or "in den Top-Drei"

Jürgen Klinsmann hält Bayern Münchens Top-Torjäger Harry Kane für einen aussichtsreichen Kandidaten bei der Verleihung des Ballon d'Or. Für den Weltmeister von 1990 sollte der 31 Jahre alte Engländer bei der jährlichen Abstimmung zum besten Fußballer der Welt "absolut in den Top-Drei" landen, sagte er der Nachrichtenagentur AFP. Damit dies gelinge, sei es jedoch wichtig, dass die Bayern in Champions League weiterkommen.

"Wenn man mindestens in die Runde der letzten Vier einzieht, vielleicht sogar die Champions League gewinnt, dann kommt das schon irgendwie hin", erklärte Klinsmann. Dafür müsste der deutsche Rekordmeister im Viertelfinale zunächst Italiens Meister Inter Mailand aus dem Weg räumen. Das Hinspiel findet am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) in München statt.

Der frühere Bayern-Stürmer Klinsmann, der unter anderem auch drei Jahre bei Inter und insgesamt eineinhalb Jahre bei Kanes Ex-Klub Tottenham Hotspur in der Premier League verbrachte, gewann zwar selbst nie den Ballon d'Or, wurde bei der Abstimmung 1995 aber Zweiter.