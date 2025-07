Im Gespräch mit ran spricht Bobic über den Prozess, seine Entscheidung für Legia und gegen die Bundesliga, die Kritik an den Bayern-Bossen, die Situation bei seinem früheren Verein VfB Stuttgart, die Transfergerüchte um Nick Woltemade, die Klub-WM und Bayerns dortigen Viertelfinal-Gegner Paris Saint-Germain (Samstag ab 17:15 Uhr live in SAT.1, auf Joyn , ran.de und in der ran -App).

Fredi Bobic begleitet als ran-Experte die Klub-WM in den USA. Im Interview spricht er über seinen neuen Job in Polen, seinen Streit mit Hertha BSC, Bayerns Transfer-Fiasko und dem Erfolg der Klub-WM.

Fredi Bobic über Legia Warschau

ran: Sie sind zweieinhalb Monaten in Ihrem neuen Job als Fußball-Abteilungsleiter bei Legia Warschau. Wie kam es dazu?

Fredi Bobic: Es war eigentlich ganz unkompliziert. Ich habe mich mit dem Eigentümer Dariusz Mioduski getroffen, danach mit der ganzen Führung des Vereins. Und dann lag es an mir und ich habe mich dafür entschieden. Und es kam nie etwas an die Öffentlichkeit, obwohl ich mir in der Zeit sogar zwei Spiele von Legia vor Ort angeschaut habe. Das war ganz schön.

ran: Warum der Schritt nach Polen?

Bobic: Ich wollte nach der letzten Zeit in der Bundesliga und den Dingen, die da passiert sind, bewusst etwas anderes machen und wieder ins Ausland. Ich habe ja 2009 als Manager auch in Bulgarien bei FC Tschernomorets Burgas angefangen. Und das hat mir gut gefallen damals. Ich mag es einfach, wieder etwas Neues kennenzulernen. Der Verein ist riesig, in Polen ist Legia der größte Klub. Und die Infrastruktur ist überragend, das Trainingszentrum gehört für mich zu den Top fünf in Europa.

ran: Was sind die Ziele?

Bobic: Wir versuchen, den Klub Schritt für Schritt wettbewerbsfähiger zu machen und vor allem auch wieder Meister zu werden. Das sind wir seit vier Jahren nicht gewesen. Obwohl die letzte Saison ansonsten recht erfolgreich war. Legia ist in der Conference League erst im Viertelfinale gegen den späteren Sieger Chelsea ausgeschieden und polnischer Pokalsieger geworden. Der Sieg im Nationalstadion in Warschau war ein großartiges Erlebnis und ein guter Abschluss, aber in der Liga sind wir eben nur Fünfter geworden.

ran: Wie fällt Ihre erste Zwischenbilanz aus?

Bobic: Ich muss ehrlich sagen, schon die ersten rund zwei Monate waren beeindruckend. Ich versuche, meine Erfahrungen einzubringen und im sportlichen Bereich Umstrukturierungen zu machen. Aber nicht mit Dampfhammer, sondern gemeinsam. Das ist neben dem Erfolg der Mannschaft meine größte Aufgabe. Aber ich habe bewusst nur einen Vertrag über ein Jahr unterschrieben. Dann werde ich mich mit dem Präsidenten zusammensetzen und schauen, ob es weitergeht. Aber so lange haue ich mich hier voll rein, 24/7 wie man so schön neudeutsch sagt, und habe Spaß daran.