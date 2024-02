Anzeige

Die Bundesliga ist auf dem besten Weg, den fünften Platz für die kommende Champions-League-Saison zu verspielen. Im Moment sind die deutschen Teams schlicht nicht gut genug für Europa. Ein Kommentar.

Von Justin Kraft

In der kommenden Saison greift die Reform der Champions League. Dann wird es statt 32 erstmals 36 Mannschaften in der Königsklasse geben. Zwei der vier Startplätze werden an die Ligen vergeben, die kollektiv in dieser Saison in den europäischen Wettbewerben am besten abschneiden.

Für die Bundesliga bedeutet das: Ein fünfter Champions-League-Platz ist in Sicht. Oder auch nicht. Denn bisher präsentieren sich die Teams in den europäischen Wettbewerben nicht stark genug. Hinter den erstplatzierten Italienern und England stand man noch am Mittwoch auf dem dritten Rang.

Die Engländer zogen vorbei, nachdem Manchester City in Kopenhagen mit 3:1 gewann, während die Bayern in Rom (0:1) und RB Leipzig daheim gegen Real Madrid (0:1) unterlagen. Immerhin: Am Donnerstag konnte Deutschland sich den zweiten Platz knapp zurückerobern – mit zwei Unentschieden des SC Freiburg (0:0) und Eintracht Frankfurt (2:2).

Klar ist aber auch, dass sich das Blatt schnell wenden kann. Aktuell steht die Bundesliga mit 13,928 Punkten nur hauchdünn vor der Premier League mit 13,875.