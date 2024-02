Kommentar zum FC Bayern: Diese Tuchel-Ansage war eine Drohung an das Team

Frans Krätzig (FC Bayern München)

Youngster Frans Krätzig wird an Austria Wien verliehen, wo er Spielpraxis sammeln soll. "Frans Krätzig ist in einer Phase seiner jungen Karriere, in der er regelmäßig zum Einsatz kommen muss, um sein Niveau kontinuierlich steigern zu können. Bei Austria Wien hat er die Chance, die nächsten Schritte im Profibereich zu machen. Wir werden seine Entwicklung in den kommenden Monaten sehr genau beobachten", sagte Sportdirektor Christoph Freund. © 2023 imago