Leon Goretzka vor Abschied vom FC Bayern München: Es gibt einen großen Haken

Leon Goretzka, der seit 2018 für den FC Bayern München spielt, hat an der Säbener Straße noch einen gültigen Vertrag bis zum 30. Juni 2026.

Laut Transfer-Insider Fabrizio Romano werde es in den kommenden Tagen ein Treffen zwischen den Bayern-Bossen und dem Goretzka-Lager gebenm, um über die aktuelle Situation des aussortierten Mittelfeldspielers zu sprechen. Der Ausgang davon sei offen.

Damit wollen die Bosse Goretzka wohl noch einmal deutlich klarmachen, dass er in den sportlichen Planungen keine Rolle mehr spielt.

Laut "tz" gilt es als sehr unwahrscheinlich, dass Goretzka beim bevorstehenden Testspiel gegen Grasshopper Zürich im Kader steht, ebenso beim Bundesliga-Auftakt am Sonntag in Wolfsburg (25. August, ab 15:30 Uhr im Liveticker) .

Wie die "Bild" berichtet, sollen Goretzkas Chancen auf Einsätze in der Saison 2024/25 gegen null gehen, wenn die restlichen Bayern-Mittelfeldspieler Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Konrad Laimer und Zugang Joao Palhinha fit sind.

Auch Sportdirektor Christoph Freund äußerte sich zum 29 Jahre alten Mittelfeldspieler. "Leon ist sehr, sehr lange bei Bayern München. Er war sehr erfolgreich, ist ein super Spieler. Wir haben mit ihm gesprochen und ihm klar kommuniziert, dass es eine große Konkurrenzsituation gibt, auch auf seiner Position. Wir sind da sehr gut aufgestellt. Das weiß Leon. Und darum ist die Situation aktuell so, darum ist er heute nicht im Kader", sagte der Österreicher bei "Sky".

"Wir sprechen offen mit den Spielern. Wir haben im Mittelfeld nochmal nachgelegt, Joshua Kimmich kehrt ins Mittelfeld zurück. Die Spieler wissen, wenn ihre Situation schwierig sein kann. Das haben wir klar kommuniziert. Intern ist es geklärt", fand FCB-Sportvorstand Max Eberl vor dem Pokalspiel in Ulm im "ZDF" klare Worte zur Personalie Goretzka.

Was sagen die Bayern- und DFB-Bosse zum Thema Leon Goretzka?

Goretzka, früher auch Leistungsträger in der Nationalmannschaft, verpasste zuletzt schon eine Nominierung für die Heim-EM in Deutschland.

Welche Optionen hat Leon Goretzka nun?

Während man beim FC Bayern wohl keinen großen Wert mehr auf die Dienste von Goretzka legt, soll das bei Topklubs in Europa anders aussehen.

Laut "Süddeutscher Zeitung" gibt es wohl Interesse von Atletico Madrid und der SSC Neapel am gebürtigen Bochumer Goretzka. Besonders Atletico könnte hier ein perfektes Match sein.

Ein Malocher für ein Team, das sich als Malochertruppe identifiziert. Man könnte überspitzt fast sagen, dass Atletico von der Mentalität her perfekt in den Ruhrpott passen würde. Und da kommt Goretzka schließlich her.

Sportdirektor Freund sprach im Anschluss an das 4:0 im Pokal gegen den SSV Ulm von "einigen Interessenten", aber noch von keinen konkreten Angeboten. Diesbezüglich Goretzkas hohes Gehalt eine enorme abschreckende Wirkung.

Es gibt also aktuell mindestens ein großes Problem für die Bayern: die ausbleibenden Angebote für den Mittelfeldspieler gepaart mit der Tatsache, dass Goretzka selbst gar nicht an einen Abschied denkt.

