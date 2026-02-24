- Anzeige -
Fußball

Lisa Müller über Fernbeziehung mit Thomas: "Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen"

  • Veröffentlicht: 24.02.2026
  • 12:50 Uhr
  • ran.de
Article Image Media
© imago images/Future Image

Erstmals seit dem Wechsel von Thomas Müller zu den Vancouver Whitecaps hat seine Frau Lisa nun über die räumliche Trennung gesprochen.

Im vergangenen Sommer endete die Ära von Thomas Müller beim FC Bayern München. Der Weltmeister von 2014 spielt seit Anfang August 2025 für die Vancouver Whitecaps in der MLS.

Dort muss der 36-Jährige ohne seine Frau Lisa zurechtkommen. Sie blieb in Bayern und kümmert sich weiter um das gemeinsame Gestüt Wettlkam südlich von München.

Nach Rassismus-PK: Kompany spricht über die Folgen

Bei einer Wahlkampfveranstaltung der CSU in Bamberg sprach die 36-Jährige jetzt erstmals über die räumliche Trennung von ihrem Mann: "Er als Sportler weiß, wie sehr ich für meinen Sport lebe. Ich als Sportlerin weiß, wie sehr er für seinen Sport lebt."

"Die Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen, dass wir auf zwei Kontinenten weiterarbeiten", so die Dressurreiterin weiter. Für beide sei aber klar gewesen, dass "wir unser Gestüt nicht für ein Jahr alleine lassen."

Thomas Müller überzeugt in der MLS

In Kanada wusste Müller indes durchaus zu überzeugen. In bisher 15 Partien gelangen ihm neun Tore und vier Vorlagen. Im Finale um den MLS-Titel unterlag er mit Vancouver gegen Inter Miami und Lionel Messi mit 1:3.

Beim Auftakt zur neuen Spielzeit stand Müller gegen Real Salt Lake 90 Minuten auf dem Platz. Vancouver gewann das Duell knapp mit 1:0.

