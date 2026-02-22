- Anzeige -

Kompany und Co.: Auch die Trainer sind Vorbilder Denn es sind nicht nur die Spieler, sondern auch die Trainer, die eine gewisse verbale Macht haben, und damit auch viel Verantwortung tragen. Ironischerweise haben zwei Kollegen Kompanys am selben Wochenende gezeigt, wie es nicht geht. Vincent Kompany über Rassismus: Die klare Botschaft des Bayern-Trainers ist richtig und wichtig

FC Bayern vor BVB-Kracher: FCB kann nur noch durch diese Schwäche gestoppt werden Zum einen Jose Mourinho, der von Kompany im Rahmen des rund zwölfminütigen Monologs konstruktiv kritisiert worden war. Der Portugiese, der sich bei dem Eklat um Vinicius Jr. als Trainer von Benfica Lissabon wenig geschickt angestellt hatte, machte es am Sonntag fast noch schlimmer, als er – auf die Kritik an seiner Person angesprochen – wenig bis gar nichts sagte. "Ich möchte das nicht kommentieren", meinte er, ehe er noch anfügte, dass es für alle schwierig gewesen sein. Ja, es läuft eine Untersuchung der UEFA, auf die ein Benfica-Sprecher verwies, Eigene Fehler beim Umgang mit dem Eklat einzuräumen, hätte aber Größe bewiesen. Und unterstrichen, dass man Einsicht zeigen kann, dass es wichtig ist, zu reflektieren und an sich zu arbeiten. Man darf die Fehler auch im Nachhinein noch zugeben. Irgendwann wird es dann aber zu spät.

Kompany und Co.: Der Inhalt zählt und setzt Zeichen

Nach Rassismus-PK: Kompany spricht über die Folgen

Es muss nicht direkt eine emotionale Brandrede sein. Der Inhalt zählt, er setzt Zeichen. Mourinho hat mit wenigen Worten ein weiteres Statement gesetzt – dass er mit Kritik nicht umgehen kann oder will. Und Fehler nicht einsieht. So wirkt es zumindest, das bleibt als Botschaft hängen. Was zeigt: Schweigen ist nicht immer Gold.

1. FC Köln: Kwasniok hätte besser geschwiegen Allerdings sehr oft, wie Lukas Kwasniok am selben Tag auf fragwürdige Art und Weise belegte. Denn er erwähnte sogar die Rede von Kompany, um über den eingestellten Support beim 2:2 seines 1. FC Köln gegen die TSG Hoffenheim zu schwadronieren. Ein medizinischer Notfall im Stadion hatte zu der Reaktion der Anhänger geführt. Feinfühlig nennt man so etwas. Oder angemessen. Man muss dazu wissen, dass es glücklicherweise nahezu überall so gehandhabt wird und zu einer Form des Respekts gehört. Da gibt es eigentlich keine zwei Meinungen. Für Kwasniok schon, für den es "Argumente dafür und Argumente dagegen" gab. Die zwölf Minuten, in denen sich Kompany differenziert und argumentativ bemerkenswert mit dem Thema auseinandergesetzt hatten, würden nicht ausreichen, meinte er. Leider waren die rund anderthalb Minuten, die Kwasniok auf der Pressekonfrenz darüber sprach, bereits zu viel. Am "Sky"-Mikrofon hatte er es vorher auch getan. Weite Teile der Ausführungen sind bei allem Verständnis nur bedingt mit Emotionen zu erklären.

