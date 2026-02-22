- Anzeige -
Bundesliga live

Borussia Dortmund vs. Bayern München: Bundesliga im TV, Livestream und Ticker

  • Aktualisiert: 24.02.2026
  • 10:23 Uhr
  • ran.de
© IMAGO/Maximilian Koch

Am 23. Spieltag der Bundesliga trifft Borussia Dortmund auf den FC Bayern München. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Mit einem Abstand von acht Punkten gehen der FC Bayern München und Borussia Dortmund in das Bundesliga-Topspiel am Samstagabend.

Nachdem der Rekordmeister am Anfang des neuen Jahres etwas ins Straucheln geraten war, ließ der BVB am vergangenen Spieltag beim 2:2 gegen RB Leipzig erstmals Punkte liegen. Der FC Bayern gewann derweil am Ende knapp mit 3:2 gegen Eintracht Frankfurt.

Für viele Experten ist die Meisterschaft zugunsten der Münchner aufgrund der Dominanz bereits entschieden, die sie im bisherigen Saisonverlauf an den Tag gelegt haben.

Mit einem BVB-Sieg vor den heimischen Fans könnte sich das allerdings noch einmal ändern. Das Hinspiel gewannen die Bayern knapp mit 2:1 - Dortmunds letzte Niederlage in der Bundesliga.

ran zeigt alle wichtigen Informationen für das Top-Spiel der Bundesliga am Samstagnachmittag.

Borussia Dortmund vs. FC Bayern München live im TV, Livestream und Liveticker: Wann findet das Bundesliga-Duell statt?

Dortmund empfängt Bayern: Läuft das Bundesliga-Topspiel live im Free-TV?

Nein. Das Spiel zwischen dem BVB und Bayern München wird nicht im Free-TV übertragen.

Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München: Wer zeigt das Bundesliga-Topspiel im Pay-TV?

Das Bundesliga-Spiel ist am Samstag um 18:30 Uhr auf Sky zu sehen. Es ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig, um den Sender zu empfangen.

Bundesliga live: Wo kann ich BVB vs. FCB im Livestream sehen?

Wenn ihr ein Pay-TV-Abo bei Sky habt, könnt ihr den Stream via Sky Go empfangen. Alternativ kann der Stream auch via WOW TV abgerufen werden. Um Zugang zu erhalten, müsst ihr jedoch ein kostenpflichtiges Abo abschließen.

Bayern zu Gast in Dortmund: Wo gibt's einen Liveticker zur Bundesliga?

Einen Liveticker zu Borussia Dortmund gegen den FC Bayern gibt es wie gewohnt auf ran.de.

Bundesliga live im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung von BVB vs. FCB

  • Spiel: Borussia Dortmund vs. FC Bayern München
  • Datum und Uhrzeit: 28. Februar 2026; 18:30 Uhr
  • Trainer: Niko Kovac (Borussia Dortmund), Vincent Kompany (FC Bayern München)
  • Free-TV: -
  • Pay-TV: Sky
  • Livestream: Sky Go, WOW TV
  • Liveticker: ran.de

