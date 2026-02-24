Lennart Karl ist seit wenigen Tagen volljährig - und tauchte jetzt erstmals alleine mit seinem eigenen Auto am Trainingsgelände des FC Bayern auf.

Um 11.57 Uhr fuhr Lennart Karl in seinem schwarzen Dienst-SUV, einem Audi Q4 Sportback e-tron (Preis als Variante 55 quattro: ab 59.000 Euro) in die Tiefgarage der Geschäftsstelle, wie die "Bild" berichtete. Erstmals saß Karl dabei alleine auf dem Fahrersitz des Autos.

Zwar hat das Mega-Talent des FC Bayern seinen Führerschein schon seit Anfang Februar, da Karl aber erst am Sonntag 18 Jahre alt wurde, musste er bis dahin immer begleitend mit einer anderen Person fahren.

Durch seinen 18. Geburtstag soll sich Karls Vertrag automatisch bis 2029 verlängert haben, wie "Sky" berichtet. Demnach beträgt das neue Gehalt zwei Millionen Euro pro Jahr, hinzu kommen Prämien. Eine Ausstiegsklausel soll es nicht geben.