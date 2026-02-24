Bundesliga
FC Bayern München: Lennart Karl ist volljährig - dieses Auto fährt das Mega-Talent
- Veröffentlicht: 24.02.2026
- 11:08 Uhr
- ran.de
Lennart Karl ist seit wenigen Tagen volljährig - und tauchte jetzt erstmals alleine mit seinem eigenen Auto am Trainingsgelände des FC Bayern auf.
Um 11.57 Uhr fuhr Lennart Karl in seinem schwarzen Dienst-SUV, einem Audi Q4 Sportback e-tron (Preis als Variante 55 quattro: ab 59.000 Euro) in die Tiefgarage der Geschäftsstelle, wie die "Bild" berichtete. Erstmals saß Karl dabei alleine auf dem Fahrersitz des Autos.
Zwar hat das Mega-Talent des FC Bayern seinen Führerschein schon seit Anfang Februar, da Karl aber erst am Sonntag 18 Jahre alt wurde, musste er bis dahin immer begleitend mit einer anderen Person fahren.
Durch seinen 18. Geburtstag soll sich Karls Vertrag automatisch bis 2029 verlängert haben, wie "Sky" berichtet. Demnach beträgt das neue Gehalt zwei Millionen Euro pro Jahr, hinzu kommen Prämien. Eine Ausstiegsklausel soll es nicht geben.
Medizinischer Notfall in Köln: Kwasniok mit ganz eigener Meinung
FC Bayern: Vorbereitung auf Dortmund startet
Nach der Rückkehr von Jamal Musiala nach langer Verletzungspause startet Karl derzeit vermehrt von der Bank. Gegen Werder Bremen durfte der 18-Jährige von Anfang an ran, spielte die gesamte Partie durch und holte den Elfmeter zum 1:0 von Harry Kane (22. Minute) raus.
Am Samstag kommt es in der Bundesliga zum "Klassiker" zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund. Die beiden Teams trennen dabei derzeit acht Punkte. Falls Dortmund noch ein Wörtchen im Meisterschaftsrennen mitreden will, müssen die Schwarz-Gelben das Top-Spiel auf jeden Fall gewinnen. Gespielt wird im Signal Iduna Park.
Auch interessant: Bundesliga-Star sucht auf Instagram nach Wohnung für maximal 1.000 Euro Warmmiete