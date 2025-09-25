Anzeige
SC Freiburg

Löw und Co. sehen Atubolu in der Nationalmannschaft: "Durchaus vorstellbar":

  • Veröffentlicht: 25.09.2025
  • 14:43 Uhr
  • SID

Noah Atubolu verhilft dem SC Freiburg mit starken Paraden zum Auftakterfolg in der Europa League. Ein früherer Bundestrainer sieht ihn schon bald als Nationaltorhüter.

Noah Atubolu genoss die Ovationen nach dem europäischen Traumstart in vollen Zügen, die euphorisierten Fans des SC Freiburg feierten ihr Eigengewächs mit lautstarken Sprechchören. Mal wieder wurde der Torhüter mit Komplimenten überhäuft, ein ehemaliger Bundestrainer sieht ihn sogar schon bald in der deutschen Nationalmannschaft. "Atubolu hat sicherlich die Qualitäten, das mal zu schaffen", lobte Joachim Löw: "Das wäre durchaus vorstellbar."

Er beobachte den gebürtigen Freiburger schon einige Jahre, führte der Weltmeister-Coach von 2014 aus: "Am Anfang stand er stark in der Kritik, weil er doch einige Fehler gemacht hat. Aber einem Torhütertalent muss man auch Fehler zugestehen und Vertrauen geben. Das hat Freiburg gemacht." Dadurch sei der Keeper "kontinuierlich besser" geworden. Nach der starken U21-EM und den Erfahrungen mit den Breisgauern sei Atubolu absolut eine Option für Julian Nagelsmann.

Anzeige
Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

Anzeige

Beim 2:1 (1:0) gegen den FC Basel im ersten Spiel der Europa League hatte der Schlussmann mit glänzenden Reflexen gegen Albian Ajeti (2.) und Arlet Junior Zé (45.) sein Team auf Kurs gehalten. "Es waren zwei, drei gute Schüsse, bei denen ich da sein muss. Hier braucht man Turnierform und gute Leistungen, um weit zu kommen", sagte der 23-Jährige: "Dann muss man auch mal solche Bälle halten, wie ich es diesmal getan habe."

Anzeige

Nationalmannschaft ist das Ziel von Atubolu

Es sei "natürlich" sein "Ziel" und "Traum", irgendwann für Deutschland zu spielen, hatte Atubolu bereits im März gesagt. Aber er gehe es "Spiel für Spiel" an, erklärte er am Donnerstag: "Ich kann die Entscheidung für die Nationalmannschaft nicht treffen. Die wissen, was sie machen, und die Entscheidungen in der Vergangenheit waren auch gut. Ich probiere mich einfach zu empfehlen, jedes Spiel mein Bestes zu geben und mit meiner Mannschaft Erfolg zu haben."

Das gelingt seit geraumer Zeit vorzüglich: In der Vorsaison stellte er mit 609 Minuten ohne Gegentor eine Vereinsbestmarke auf, seine fünf gehaltenen Elfmeter in Serie sind gar ein Rekord für die Bundesliga. So etwas entgeht natürlich auch dem aktuellen Bundestrainer nicht: "Der Trend, auf dem er sich bewegt, der ist sehr, sehr gut", sagte Nagelsmann, der im Tor zuletzt auf Oliver Baumann, Alexander Nübel und Finn Dahmen vertraut hatte.

Selbst Manuel Neuer sieht für Atubolu "alle Türen offen für die Zukunft". Julian Schuster lobt ihn beim Sport-Club als "große Stütze, er strahlt eine große Sicherheit aus. Das gibt mir ein gutes Gefühl und - viel wichtiger - auch seinen Mitspielern", erklärte der Trainer. Sein Keeper befinde sich "zu Recht in dem Kreis, der nominiert werden kann". Dann muss nur noch Julian Nagelsmann anrufen.

Mehr News und Videos
TSG Hoffenheim v FC Bayern München - Bundesliga
News

FC Bayern München vs. Werder Bremen live: Bundesliga im TV, Livestream und Ticker

  • 25.09.2025
  • 16:24 Uhr
Alexander Blessin fordert eine Reaktion ein
News

Blessin hofft auf Reaktion: "War knackig"

  • 25.09.2025
  • 16:20 Uhr
21.09.2025, Fussball: 1. Bundesliga, Saison 2025 2026, 04. Spieltag, Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg im Signal Iduna Park in Dortmund. Felix Nmecha (Borussia Dortmund 09, 08), Karim Adeyemi (Boru...
News

Mainz 05 vs. Borussia Dortmund: Bundesliga live im TV, im Livestream und Ticker

  • 25.09.2025
  • 15:41 Uhr
Torhüter Mio Backhaus fällt aus
News

Werder ohne Stammtorhüter Backhaus nach München

  • 25.09.2025
  • 14:46 Uhr
Will den zweiten Saisonsieg: Dino Toppmöller
News

Toppmöller will zurück in die Erfolgsspur

  • 25.09.2025
  • 14:37 Uhr
Niko Kovac hat noch einige Sorgen
News

BVB in Mainz weiter mit Ausfällen

  • 25.09.2025
  • 14:21 Uhr
FC Augsburg v 1. FSV Mainz 05 - Bundesliga
News

Wagner bemüht Federer-Vergleich

  • 25.09.2025
  • 14:18 Uhr
Vor seiner zweiten Bewährungschance: Eugen Polanski
News

Polanski vor Heimdebüt: "Überhaupt kein Druck"

  • 25.09.2025
  • 14:13 Uhr
HSV-Fans
News

Hamburger SV: Ticketvergabe sorgt bei Fans für Unruhe

  • 25.09.2025
  • 13:55 Uhr
Bo Henriksen will auch gegen Dortmund jubeln
News

"Keine Angst": Henriksen hofft auf Überraschung gegen BVB

  • 25.09.2025
  • 13:41 Uhr